Wout van Aert se coronó campeón de la Vuelta a Dinamarca

Wout van Aert celebra en el podio su consagración como nuevo campeón de la Vuelta a Dinamarca. Foto: EFE - Claus Bech

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El ciclista belga Wout Van Aert, ausente en el Tour de Francia 2026 por una lesión en el codo derecho, conquistó la Vuelta a Dinamarca tras el final este domingo en Rodovre, donde el danés Rasmus Pedersen hizo respetar la casa y se adjudicó la quinta y última etapa.

El corredor del Decathlon CMA CGM, que disputó la prueba esta semana con los colores de la selección danesa, se impuso al esprint en Rodovre por delante del alemán Maximilian Walscheid (Lidl - Trek) y del belga Tom Crabbe (Team Flanders - Baloise).

Van Aert, ganador de las tres primeras etapas, terminó fuera del top-10 en esta última etapa. El corredor del Visma-Lease a Bike participará en la Vuelta a España a partir del 22 de agosto y en los Mundiales en Montreal a finales de septiembre.

Para el belga ha sido un año sobresaliente y eso que se perdió el más reciente Tour. Esta temporada conquistó la París-Roubaix tras imponerse a Tadej Pogacar en los metros finales. También logró un tercer lugar en la Milan San Remo.

En esta edición de la ronda danesa lo acompañaron en el podio el eslovaco Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets), a quien aventajó en la general por 21 segundos, y el danés Henrik Pedersen (Uno-X Mobility), tercero a 0:28.

Así quedó el top 10 de la Vuelta a Dinamarca 2026:

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