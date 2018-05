Opinión

Yates, con medio título asegurado

Rafael Mendoza

La etapa contra el reloj de 34.2 kilómetros que se corrió este martes en el Giro de Italia afianzó el liderato del británico Simon Yates, líder del equipo Mitchelton de Australia, quien defendió sin demasiados apuros la maglia rosa y dejó a algunos especialistas casi fuera de posibilidades de llegar como líderes al paseo final de Roma.

La dura lucha que se presentó en los premios de montaña de la segunda semana dejó a los rodadores más tocados de lo que se esperaba y hasta hundió definitivamente a Thibaut Pinot, que ya está a más de cuatro minutos de Yates. Parece que la última semana de las grandes Vueltas se les atraganta a los corredores franceses pues en el Tour del año pasado así mismo perdió toda opción en los últimos días Romain Bardet, quien libraba un duelo cerrado con Rigoberto Urán por el segundo lugar de la carrera.

Para Yates el resultado fue mejor de lo que esperaba, pues calculaba una pérdida de dos minutos y sólo cedió 1.35 con Dumoulin y 1.02 con Froome mientras que aventajó a sus demás rivales. Ahora puede hasta cambiar de táctica y limitarse a controlar a quienes lo siguen en la general. Así mismo, el italiano Domenico Pozzovivo rodó bastante bien para mantener el tercer lugar en la general. Otro que se lució fue el italiano Fabio Aru, quien terminó sexto a solo 37 segundos del ganador. Quizás se equivocó en su preparación y trató de mejorar en esta clase de ejercicio.

En cuanto a Chris Froome, de quien dijimos hace una semana que no era el mismo del pasado y que su opción de título estaba casi perdida, en este tramo volvió a mostrar su debilidad. Aunque fue quinto en la etapa, su andar no era el que mostraba en los cuatro Tour que ganó y ya está a casi cuatro minutos de Yates y seguramente va a ceder más tiempo en los siete altos de primera categoría que se tendrán que ascender desde el jueves. Quizás esta pálida actuación apure una definición sobre el dopaje que se le encontró en la Vuelta a España del año pasado y tal vez tampoco pueda intentar ganar la máxima prueba del año.

Mientras tanto Miguel Angel López y Richard Carapaz libran una pareja batalla por la camiseta blanca del mejor joven. En la prueba contra el reloj, el colombiano superó a su rival por sólo 10 segundos, por lo que se espera un mano a mano en las cimas que vienen. Los dos así mismo esperan que en el terreno de ascenso puedan escalar posiciones y meterse entre los cinco primeros.

El técnico del Sky insinuó que Egan Bernal, la gran estrella juvenil del ciclismo mundial, puede ir al Tour de Francia. Esto muestra por un lado que no confía totalmente en su actual líder, Chris Froome, pero así mismo deja ver que no va a cumplir su promesa de llevar con sapiencia al que puede llegar a ser el ciclista número uno del mundo. El que hecho que ganó el Tour de California no es una muestra de que ya está al nivel de los mejores, pues sus rivales eran de otra categoría pues ninguno de ellos hubiera podido meterse entre los 10 mejores del Giro. Egan, como estaba planeado, tiene que ir paso a paso y puede correr la Vuelta a España, no para ganarla sino para que se vaya acomodando a las pruebas de tres semanas.