Yonatan Castro: el bogotano, protagonista en el Clásico RCN, sueña con Europa

El joven del barrio Quiroga, que debutó en el Clásico RCN con camisetas de líder y lágrimas en el Cerro Volador, empieza a escribir su historia en el ciclismo colombiano. Foto: Clásico RCN

Entre el pelotón del Clásico RCN, cuando la carrera llegó a Medellín, la multitud estalló en algarabía con el triunfo de su paisano Alejandro Osorio. Pero detrás de él, cabizbajo, con el cuerpo diciendo lo que su boca callaba, entraba Yonatan Castro. Cruzó la meta entre lágrimas, después de perder el triunfo en la última curva de la subida al Cerro Volador.

No era exageración: quienes lo vieron aseguran que las lágrimas le corrían por el rostro, mezcla de rabia y desahogo. Le habían arrebatado la gloria, a menos de quinientos metros, cuando...