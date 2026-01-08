Colombia confía en la experiencia: los 10 jugadores más veteranos de la Liga BetPlay

Radamel Falcao de Millonarios y Hugo Rodallega de Santa Fe. Foto: Jose Vargas / Mauricio Alvarado

El fútbol colombiano es uno que le apuesta a las voces de la experiencia, sobre todo para las posiciones de ataque. El año pasado fueron protagonistas a lo largo de la temporada jugadores que ya superaron los 40 años. Su liderazgo e influencia ha sobrevivido al paso del tiempo.

Entre los ejemplos de extenso recorrido hubo uno que regresó al país en las últimas horas. Se trata de Radamel Falcao García, quien a puertas de cumplir las cuatro décadas volvió a Bogotá para volver a vestir los colores de Millonarios, el equipo de sus amores.

En el cuadro embajador hay más jugadores con largas y todavía vigentes trayectorias. Uno de ellos es el también recién llegado Carlos Darwin Quintero, de 38 años. Ambos compartirán vestuario con David Mackalister Silva, ídolo albiazul, quien debutó con la institución en el cada vez más lejano 2005.

Millonarios, bajo el mando de Hernán Torres, tendrá un promedio de edad alto el próximo semestre. Contará con jugadores de jerarquía que sueñan con alcanzar un título en el mismo año en que el club celebrará 80 años de su fundación.

Hugo Rodallega, figura con 40 años

Se dice que no hay jugadores jóvenes ni viejos, sino buenos y malos. Y su hubo alguien en 2025 que supo destacarse en la Liga BetPlay ese fue Hugo Rodallega. El delantero vallecaucano lideró a Santa Fe en la conquista de su décima estrella en junio pasado.

Rodallega no solo metió goles en momentos clave, también lo hizo en cantidad, pues también fue el goleador de dicho certamen. Por sus actuaciones se ganó un lugar en la historia del cuadro cardenal y este 2026 espera seguir escribiendo más gestas.

Ya no tiene la velocidad de antes, pero lo compensa con posicionamiento y lectura de juego. Su disciplina le ha permitido alcanzar una longevidad envidiable, tanto así que no regresó al fútbol colombiano para retirarse nada más, sino para hacerlo mientras compite al máximo.

Dayro Moreno, el histórico goleador del FPC

Tampoco puede quedar por fuera del listado de los experimentados del fútbol profesional colombiano el icónico Dayro Moreno, capitán de Once Caldas, quien el año pasado se convirtió en el futbolista colombiano con más goles como profesional.

Con 40 años el atacante tolimense firmó 10 goles en la Copa Sudamericana 2025, torneo internacional en el que el blanco blanco firmó una buena presentación. Con esa decena de tantos le alcanzó a Moreno para ser el máximo goleador de la edición. También volvió a ser citado en la selección.

Su contrato, al igual que el de Rodallega, va hasta diciembre de este año. Se sabe que el retiro está cada vez más cerca pues el paso del tiempo es inevitable. Sin embargo, la temporada es todavía muy joven para pensar en eso.

En el listado de figuras experimentadas también aparece Teófilo Gutiérrez, quien viene de ser campeón con Junior hace un par de semanas. "El perfume", ya en un rol más secundario, es uno de los más grandes ídolos del fútbol barranquillero.

