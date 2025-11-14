Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia
Colombia, eliminada del Mundial Sub-17: conclusiones de un proceso que comienza

La selección prejuvenil llegó a la Copa del Mundo con altas expectativas. Sin embargo, el camino terminó más pronto de lo esperado.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
14 de noviembre de 2025 - 06:15 p. m.
Selección de Colombia en el Mundial Sub-17 de Catar 2025.
Selección de Colombia en el Mundial Sub-17 de Catar 2025.
Foto: FCF

Colombia terminó su participación en el Mundial Sub-17 con un sabor agridulce. Llegaba a Catar con expectativas altas, no solo por ser el subcampeón sudamericano, sino porque durante el proceso clasificatorio había mostrado una idea clara, sociedades prometedoras y momentos de fútbol que invitaban al optimismo. Era un equipo trabajado, con talentos visibles, con jugadores que en varios tramos del año hicieron pensar que esta selección podía competir con cualquiera. Sin embargo, en la Copa del Mundo nada de eso terminó por consolidarse. No es...

