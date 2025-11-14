Colombia, eliminada del Mundial Sub-17: conclusiones de un proceso que comienza

Selección de Colombia en el Mundial Sub-17 de Catar 2025. Foto: FCF

Colombia terminó su participación en el Mundial Sub-17 con un sabor agridulce. Llegaba a Catar con expectativas altas, no solo por ser el subcampeón sudamericano, sino porque durante el proceso clasificatorio había mostrado una idea clara, sociedades prometedoras y momentos de fútbol que invitaban al optimismo. Era un equipo trabajado, con talentos visibles, con jugadores que en varios tramos del año hicieron pensar que esta selección podía competir con cualquiera. Sin embargo, en la Copa del Mundo nada de eso terminó por consolidarse. No es...