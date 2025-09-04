Eliminatorias Mundial 2026: Colombia, las formas también importan

James Rodríguez (izq.), Luis Díaz (centro) y Richard Ríos, tres de las figuras de la selección de Colombia. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Hablemos de lo que todos queremos saber. ¿Cómo clasifica Colombia al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026? Las cuentas claras y el chocolate espeso: si el combinado nacional derrota hoy a Bolivia, obtiene de manera anticipada su tiquete. Si empata, tendría que esperar que Venezuela no le gane a Argentina en condición de visitante (no es descabellado) y si pierde, a menos que Venezuela no sume, también podría darle el paso a la Copa del Mundo.

Como hemos podido notar, no hay que cantar victoria con la selección. Es fútbol y todo...