Pasó la primera fecha doble de la eliminatoria y es necesario pensar desde ya en la segunda, en noviembre. Cuatro puntos fue un buen botín para empezar, teniendo en cuenta el contexto. Eran dos rivales de cuidado: Venezuela, siempre viéndonos con especial ansiedad y consiguiendo algunos resultados en duelos anteriores que no permitían confiarse, y Chile, que en competencias oficiales y amistosas no permite que le ganemos desde hace un buen tiempo. El juego en Santiago, de no haber sido por esos minutos fatales después de la lesión de Medina, pudo haber sido victoria.

Carlos Queiroz, que siempre se toma su tiempo, debe estar considerando opciones para la nueva convocatoria obligado por las bajas y previniendo las posibles ausencias por lesión o situaciones COVID. Siempre ha sido reacio a listas mayores de 24 jugadores; no debería descartar en esta ocasión especial una más larga, como lo hicieron Gustavo Alfaro o su compatriota José Peseiro. Con esa medida se ahorraría llamar a última hora a los reemplazantes.

Como siempre respetuosamente presento mis consideraciones sobre los que podrían ser incluidos. Para suplir a Medina y a Arias, Daniel Muñoz y Luis Orejuela. Los dos están jugando, si bien es cierto el ex-Nacional ha actuado más de volante, su último encuentro lo hizo de central-lateral por derecha en el Genk. Sus condiciones son intachables; su versatilidad, indiscutible. Luis viene siendo titular en Gremio, ha jugado 22 partidos y sus calificaciones son muy aceptables. Tiene la ventaja de que el técnico lo conoce suficientemente. Igual ahí seguramente tiene a Juan Cuadrado, siempre y cuando pueda contar con un par de extremos absolutamente necesarios, para no poblar de centro delanteros al ataque. Hoy solo tendría a Luis Díaz, porque (de los europeos) Luis Sinisterra sigue recuperándose, lo mismo que José Izquierdo, y Sebastián Villa no logra solucionar sus inconvenientes judiciales. Ahí es donde surge la polémica por estos días en los programas especializados. Duván Vergara encabeza las encuestas, también otros nombres del FPC como Jaminton Campaz y Andrés Andrade. Estos últimos podrían ser utilizados desde ese lugar de la cancha como lo hace James, que no tiene suplente, sin ser extremos naturales, especialidad del hombre del América. Algunos colegas cuestionan el hecho de apelar a jugadores locales como si nuestra liga fuera la peor del planeta. Si bien es cierto no se puede comparar el nivel criollo con el de Europa, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Estos tres candidatos se salen de la media, se destacan, son diferentes y todos los que están afuera primero jugaron acá. Con todo y las diferencias, este campeonato exporta porque bien produce.

Sigo con mi pedido recurrente de Rafa Borré. Hizo falta en la primera jornada; es más, sin ser extremo era el hombre para entrar en Chile, no Morelos. Hay que esperar si se recupera Yairo Moreno y habrá una bonita disputa con Jefferson Lerma por la posición de interior izquierdo. Las defensas de Uruguay y Ecuador tienen puntos flacos y hay que buscar hacerles daño. Ese debe ser el espíritu de esta nueva composición de llamados. Aprovechar esta buena camada es menester para el seleccionador. No somos Brasil insisto, pero Colombia tiene uno de los mejores planteles de Sudamérica y debe aprovecharlo.