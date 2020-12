Por costumbre y por razones de fe casi todos los 7 de diciembre, desde que me acuerdo, le pongo velitas a la Virgen. Además de las de rigor, familia, salud, trabajo, amor y al Atlético Bucaramanga, el lunes le puse una a la selección de Colombia que está en cuidados intensivos después de la doble paliza de noviembre en las eliminatorias. Al parecer estaría cerca la definición de la sucesión del cargo que dejó Carlos Queiroz justamente vacante. Se habla desde Chile que la ANFP no pondría mayores inconvenientes económicos a la posible salida de Reinaldo Rueda, el máximo candidato a reemplazar al portugués. Si bien es cierto que he dejado clara en estas líneas mi preferencia por Juan Carlos Osorio, a quien considero sin duda es el hombre indicado por sus extraordinarias capacidades y proyecto integral, debo expresar mi conformidad si se da lo del técnico vallecaucano.

No entiendo a quienes cuestionan su actualidad en el país austral y consideran un fracaso su gestión allí. Esa palabra que es una de las preferidas por los críticos implacables es bastante exagerada e injusta para calificar su presente. Tienen los mismos puntos de nosotros, afuera parcialmente del Mundial, pero con todo el panorama para llegar a la clasificación. A Reinaldo le correspondió bailar con las más feas, la renovación de una excelente generación de futbolistas de la roja, aquellos que deslumbraron en Sudáfrica y Brasil, pero que están envejeciendo y hay que reemplazar paulatinamente. De hecho, hay posiciones donde ha encontrado buenas alternativas que poco a poco se están consolidando en el equipo. No hizo una mala Copa América tampoco y aunque no muestra partidos brillantes, ha tenido pasajes de buen fútbol desde que llegó a dirigir a una selección que quedó eliminada y triste de Rusia 2018. Su hoja de vida es notable, yendo a dos Mundiales con Ecuador y Honduras, y con una Libertadores a su haber en clubes como Nacional; por ende, conoce el sistema de clasificación y al jugador nuestro desde la base misma. Sus equipos respetan la pelota y son ordenados atrás, compactos y equilibrados, y le quedamos debiendo continuidad después de perder la ida a Alemania 2006 tan solo por un gol de diferencia. Ese detalle no se puede olvidar de ninguna manera. La Federación Colombiana de Fútbol se equivocó flagrantemente en cortar ese proceso y esa mala decisión nos eliminó temprano de Sudáfrica 2010. Tenía la continuidad ideal desde las selecciones juveniles y nos había levantado de ese pésimo inicio recibiendo la selección con un punto, pero no confiaron en él.

Ahora todo parece encaminado para su regreso y no debe ser visto negativamente si acepta. Los chilenos no lo valoran en su mayoría, salvo los jugadores, lo que debería bastar para mantenerlo, y aunque no es un procedimiento virtuoso, no es ilegal y menos cuando el empleado no está a gusto en su lugar de trabajo. Uno tiene que quedarse donde lo quieren y lo respetan en todo el sentido de la palabra, por eso el reencuentro Rueda-Colombia debería funcionar. Ahora bien, se necesita que el plantel, que es uno de lo más ricos técnicamente de los últimos años, asuma la responsabilidad también del desastre novembrino y se ponga enteramente a disposición y con mucha humildad al nuevo entrenador.

Dicho esto, reitero para evitar confusiones que la vela que le ofrecí a la Inmaculada Concepción pide lo mejor para nuestra tricolor y sigo convencido de que el gallo es Osorio y está libre, atrévanse a llamarlo.