El deporte es una gran excusa para aprender a quitarle importancia a la derrota, permanente compañera de la vida de todos, incluso de los más virtuosos. Una de las frases más famosas de Michael Jordan la dijo cuando le preguntaron por el secreto de su éxito. El mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos respondió sin dudarlo: “Fracasar una y otra vez, cada vez con más entusiasmo”.

Pero de fracasar a ser un fracasado hay una gran distancia. Fracasado es quien nunca intenta destacarse en nada, porque es la única manera de no lograrlo. En cambio fracasar es no conseguir el resultado deseado, simple y claro. Y para fracasar, hay que intentar, quienes más veces lo intentan más veces fallan. Lo que pasa es que en medio de ese esfuerzo normalmente logran destacarse en sus ámbitos.

Nadie puede decir que Cristiano Ronaldo es un fracasado. No puede serlo el mayor goleador de la historia, ganador de cinco Champions y una Eurocopa, entre otros tantos logros. Pero fracasó en la Juventus. Cuando Andrea Agnelli, el dueño del equipo lo trajo fue claro. “Hemos llegado a dos finales de Champions y no las hemos ganado, el objetivo de aquí en adelante es lograrlo”. La última vez que la vieja señora jugó el partido definitivo fue en 2017, lo perdió ante el Madrid. Para el siguiente curso vinculó a Ronaldo y no ha estado ni cerca de lograrlo. Fracasó, no consiguió el objetivo.

Ahora, como en todo en la vida, la responsabilidad no puede achacársele a un solo jugador por importante que sea. La Juve se ha equivocado en la escogencia de los últimos dos entrenadores. Sarri, porque nunca ha estado a la altura de un equipo realmente grande, y Pirlo, porque ha demostrado que todavía le falta experiencia como entrenador. La Juventus como institución también fracasó, lo que no quiere decir que sea una empresa fracasada.

Así es la vida. Los grandes tienen objetivos grandes. Aunque al final solamente hay un ganador, los favoritos de siempre en todas las competiciones se trazan el objetivo de ganarlas. Si no lo logran, fracasan. Pero al final no es tan grave, son tan grandes que a la vuelta de unos días lo vuelven a intentar. Es hora de restarle importancia al fracaso y darle más relevancia a la manera de perseverar.