El día a día hace que lo que hoy es noticia en poco tiempo sea olvidado. Sabedores de esto sus protagonistas, asesorados por expertos en comunicaciones, diluyen los escándalos hasta que a la gente se le olvidan. Aquí algunas preguntas de rigor, como para intentar que no sea así.

El comunicado de Millonarios en torno al caso Andrés Felipe Román, a quien no firmaron en Boca y lo devolvieron porque le encontraron un ensanchamiento en las paredes del corazón —condición médica que bien puede ser corazón de atleta (sería normal en algunos deportistas de alto rendimiento) o una enfermedad congénita que le impediría continuar jugando al fútbol—, deja varias preguntas. El jugador dejará de entrenar durante tres meses para esperar una desinflamación que, en caso de no darse, confirmaría dicha enfermedad con las consecuencias temidas para su carrera. ¿Por qué al jugador no le hicieron exámenes de rigor en 2020, antes de la pandemia? ¿Por qué después del último examen, en 2019, los especialistas de la Clínica Shaio no alertaron a Millonarios sobre esta condición para proceder a hacer lo mismo que se hará ahora (una pausa de tres meses en sus entrenamientos) y si lo hicieron porqué Millonarios pasó por alto esta situación? ¿Por qué para el microciclo en el que estuvo recientemente con la selección de Colombia no se le hicieron los exámenes de rigor, donde hubieran encontrado esta condición, pues este microciclo se desarrolló pocas semanas antes de su viaje a Buenos Aires para ser sometido a los exámenes por parte de Boca?

Pasando a otro tema, ¿por qué hay directivos que están ayudando a José Augusto Cadena, exdueño del Cúcuta Deportivo, que lo llevó a la liquidación judicial y la pérdida del reconocimiento deportivo, que insisten en querer devolverle la ficha al señor en mención para que tenga un equipo en la B, en vez de procurar devolverle ese lugar al liquidador del equipo, que representa a la ciudad y necesita operar para poder pagar las deudas que dejó Cadena? ¿A los directivos del fútbol colombiano les importa tan poco el espectáculo que prefieren dejar a Cúcuta sin fútbol y que Cadena monte un equipo de garaje? ¿Cuándo será que las autoridades competentes le aplicarán el rigor de la ley al fútbol?

Para finalizar, es patético ver cómo se pierde tanto tiempo en las revisiones del VAR en Colombia. Claramente la parte técnica funciona bien, el problema está en la toma de decisiones de quienes tienen que asumir las responsabilidades. ¿Cuándo se instaurará el sentido común en el arbitraje nacional? ¿Algún día pensarán profesionalizar el arbitraje en Colombia? ¿No se han dado cuenta de que este oficio necesita que los responsables se ocupen de tiempo completo a perfeccionar las competencias necesarias para mejorar?

Y, ¿algún día la dirigencia del fútbol tomará en serio a la rama femenina? ¿Hasta cuándo van a sacar la excusa de la falta de patrocinios? ¿Cuál es el aporte de las ligas al desarrollo de este deporte?