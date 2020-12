Es final de año, apenas se compite en la Premier League y la final del fútbol colombiano. Pocos partidos para ver, pero varias series y películas para recomendar. Vale la pena repasar algunas de ellas.

En Netflix no se puede perder Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada. Ilustra el extraordinario trabajo del periodista Eduardo Pupo para demostrarle, y pedirle, a la ATP que al tenista argentino le reconozcan que fue número uno del mundo al menos durante siete semanas (en aquellos tiempos no salían reportes semanales como ahora, entre otros detalles, al menos llamativos que dejan ciertas dudas de la transparencia de la entonces naciente Asociación de Tenistas Profesionales). Pero la serie va más allá, incluye imágenes inéditas de la vida del mejor tenista latino de todos los tiempos y nos hace un recorrido por su vida imperdible, incluida la faceta humana con sus luces y sombras, esa que pocas veces conocemos de los deportistas.

Un juego de caballeros, una miniserie también de Netflix (Julian Fellowes), nos lleva al siglo XIX, cuando el fútbol comenzaba a popularizarse en Inglaterra e inevitablemente se terminaría transformando en una actividad profesional. Algo que en su momento suponía toda una afrenta contra los valores que promovía el deporte. Ir a las entrañas de la FA (Asociación Inglesa de Fútbol) de la época es entender que la dirigencia en general está diseñada para favorecer intereses particulares por encima de los generales, pero al mismo tiempo comprender que el fútbol es un fenómeno tan importante a nivel de masas, que se encarga de fiscalizar y velar, de manera natural, sin hacer nada más que existir, para que la pelota sea la protagonista a pesar de todo. Para los amantes de las producciones de época también es una linda oportunidad de saber cómo se vivía la pasión del fútbol en sus orígenes y por qué desde sus comienzos es un igualador social por excelencia.

All or nothing es la marca de documentales de deportes distribuida por Amazon Prime, producida por Amazon Studios, que ha entrado en los más profundos rincones de los camerinos de varios equipos deportivos y selecciones nacionales. Recomiendo la del Manchester City (2018) y la del Tottenham Hotspur (2020). Nunca antes una cámara había ido tan lejos en el diario de oficina de los dos entrenadores más relevantes de lo que va corrido del siglo XXI, Pep Guardiola y José Mourinho. Además es una gran oportunidad para conocer en profundidad la estructura de dos clubes modelo como institución a nivel mundial en los deportes.

Volviendo a Netflix, es fundamental ver la serie El manual de juego, producida por Lebron James, quien les pone la lupa a cinco figuras que brillan como DT o coach en distintas disciplinas deportivas. José Mourinho, Doc Rivers (ex coach de Los Angeles Clippers), Jill Ellis, ganadora de dos Mundiales de Fútbol Femenino al frente de Estados Unidos, Patrick Mouratoglou, entrenador de Serena Williams, y Dawn Stanley, icónica jugadora y entrenadora de baloncesto femenino, revelan gran parte de sus secretos para lograr conjugar tantas veces como la han hecho el verbo ganar.