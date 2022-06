Comesaña no se guardó nada contra el presidente del Medellín: “es un aparecido”

AME4372. PEREIRA (COLOMBIA), 26/04/2022.- El entrenador del Medellín Julio Comesaña dirige hoy, durante un partido de la Copa Sudamericana entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) e Internacional en el estadio Hernán Ramírez Villegas en Pereira (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Foto: ERNESTO GUZMAN JR

El experimentado técnico uruguayo no se quedó callado frente a los rumores que aseguraban que había renunciado a la dirección técnica del Deportivo Independiente Medellín. “A mí me fueron”, dijo Comesaña a El Vbar de Caracol Radio, espacio en el que también cargó contra el presidente de la institución, Daniel Ossa.

“No me hagan hablar a mí, porque yo me iba a ir callado, pero me voy a defender de las cosas que están faltando a la verdad. Después lo que dicen del tema de la edad, el señor Ossa tiene 34 años, yo tengo 74, yo me paro al lado de él y que nos miren quien está más viejo”, dijo el uruguayo.

Lo invitamos a leer: Nuevo récord mundial en natación de Thomas Ceccon

Y es que en días pasados, Ossa había hecho mención a la salida de Julio como un acuerdo pacífico entre ambas partes, amistoso. “El profe tenía inquietudes a nivel institucional, nosotros una a nivel deportivo, llegamos a un acuerdo para que el proceso parara ahí, queremos un rumbo diferente, aunque debemos reconocer lo que se hizo. Medellín llevaba 5 torneos sin jugar una instancia final”, dijo el dirigente en la misma frecuencia radial.

[Institucional🔴🔵] ¡Gracias, Julio!



La era Comesaña finaliza con más de 300 partidos como DT en el club y un récord acumulado de 33 encuentros invictos en casa ✊🏼⚽



¡Le deseamos muchos éxitos en su camino!



Encontrá el comunicado oficial aquí 👉🏼https://t.co/Awj8Xw1LS9 pic.twitter.com/KJszDpjoRh — DIM (@DIM_Oficial) June 17, 2022

Comesaña enfatizó en que su comunicación, mientras estuvo en el equipo, fue más fluída con Raúl Giraldo, máximo accionista del equipo, más no con el dirigente a quien dijo le evitó muchos probelemas con el plantel. “Es el presidente del club y le he evitado muchos problemas con los jugadores, porque él está dando a entender que yo tengo problemas con los jugadores por la edad mía, nada, les exijo lo mismo que me exijo a mí mismo. Tengo un compromiso con la institución y no le digo mentiras a los hinchas, me voy con la verdad, aunque le duela”, continuó el veterano entrenador.

Puede seguir leyendo: Sergio Higuita, contra viento y marea

Por último, Comesaña cerró su réplica a Ossa afirmando que su campaña al frente del equipo no ameritaba su salida: “¿habrá alguien tan ignorante futbolísticamente para decir que esta campaña del DIM amerita para sacar al técnico? Ojalá que todo esto que se hizo no se tire con la borda, pero el señor Daniel Ossa me tiene que respetar a mí, porque lo que está haciendo no le está cuidando la plata a su tío, ni al club, porque está haciendo las cosas de manera equivocada”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador