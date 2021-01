El DT vallecaucano dio su primera conferencia de prensa como entrenador del equipo de mayores, y aunque fue prudente con algunos temas, también fue certero con otros.

Un primer contacto prudente, medido, bastante claro y organizado. Es el tacto que tuvo cuando llegó a Chile hace tres años, el que tiene ahora que asume como entrenador de Colombia. Reinaldo Rueda y su memoria indeleble y organizada le permiten entender que en este punto y en este país no hay que apresurarse a dar respuestas, que a veces no es necesario ni siquiera darlas y que unas cuantas palabras que demuestren aplomo y no negación son más que suficientes.

Ayer, en su primera rueda de prensa como DT de la selección de mayores, el vallecaucano mantuvo una postura marcial con ciertos temas, como los problemas en el camerino que hubo el año pasado y las supuestas discusiones y roces luego de las derrotas con Uruguay y Ecuador.

Rueda no confirmó eso, pues no es él quien tiene que hacerlo, pero hizo un llamado al profesionalismo y a la unidad, pedido del que sabe que algo grave sucedió a pesar de las negaciones. También como algo simbólico, e inevitable, inició diciendo que era un orgullo haber sido tenido en cuenta para el cargo, que la idea era asumir con toda la mística y la pasión posible, y que su experiencia, la que quizá no fue suficiente en 2004, estaba puesta al servicio de la selección.

De hecho, a menos de una semana de ser nombrado, Rueda viajó a Barranquilla a conocer la sede de la Federación, a mirar posibles hoteles de concentración para los partidos de local y a interrogar con los ojos (estuvo muy atento en el recorrido del campus que fue inaugurado el año pasado).

Con reserva dejó claro que si bien estará al tanto de las selecciones de menores, no interferirá en el trabajo, y que le interesa potenciar a los jugadores de la sub-15 y sub-17, que en realidad son los que están dando el paso al profesionalismo, y por eso dejará que los procesos que ya están en marcha sigan su curso.

“Una asesoría respetuosa y en la medida que el tiempo lo permita”. Claro, este 2021 será un año atareado con las eliminatorias y la Copa América, pero esa fue su forma de decir, siendo cauto, que no piensa tocar a quienes ya fueron designados con anterioridad (Arturo Reyes), siempre y cuando acepten el equipo de trabajo que ha construido en los últimos años por más polémicas que generen algunos nombres, a la gente en la que él confía (Carlos Velasco como preparador físico y el argentino Néstor Lo Tártaro como entrenador de arqueros).

En cuanto a esta nueva vida que ha generado el COVID-19 en el fútbol, Rueda es consciente de que reuniones con los futbolistas, de manera presencial, no serán posibles, por lo que la virtualidad (declaró que cada vez más aprende de las herramientas digitales) será el instrumento para dialogar, para saber qué pasa en tantas cabezas, qué quiere u opina cada uno, qué esperan de él y de la selección. “Ya hablé con los capitanes y les dije que la salud social del equipo la tenemos que cuidar todos”.

De traje y corbata, y camisa elegante, el DT de 63 años mantuvo la mirada a la cámara en cada una de sus respuestas y no recurrió a los puntos perdidos cuando tuvo que cavilar antes de hablar. “Conocemos las virtudes de los jugadores, en la sensibilidad que tienen y más allá de cualquier sistema la idea es tener un conjunto fuerte en todas sus líneas, fiel a lo suyo y sin importar los convocados. Cada quien conservará lo que se ha ganado en la selección con una buena actuación en su club. Acá todo pasará por el rendimiento, por el que mejor esté para lo que se le necesite”, dijo haciendo entrever que lo importante en sí es el fútbol colombiano de toda la vida.

“Hay que hacer un diagnóstico”

Reinaldo Rueda entiende que sin tiempo no hay futuro y que en este presente hay más cosas en contra que a favor. Por eso reiteró que lo primero que hará -si es que ya no lo está haciendo- es un diagnóstico para tener argumentos de ahora en adelante y saber qué puede ser lo mejor y qué no puede volver a pasar. “No nos podemos basar en especulaciones. Hay que apoyarse en la realidad y la verdad para ser sensatos y coherentes”. En medio de esa reflexión también aparecieron dos temas importantes: los microciclos, que siempre lo han caracterizado cuando ha sido seleccionador, y el acercamiento y monitoreo de los futbolistas que actúan en la Liga local.

“Es un año de pandemia, entonces no creo que sea factible reunirnos para esos días de trabajo. Hay que entender que los microciclos tienen un propósito como todo en la vida, que no hay que hacerlos por hacerlos. Y en cuanto a la Liga colombiana, vamos a necesitar la ayuda de los clubes y los mismos entrenadores para reconocer y estimular a esos talentos que van apareciendo. Estaremos pendientes a nuestro campeonato para tener la información en caso de tomar cualquier decisión”.

Había que referirse a Radamel Falcao García y James Rodríguez, incluso -salió el tema- a Mario Alberto Yepes y su papel en las selecciones de Colombia. Del primero dijo que desea que se recupere pronto y vuelva al nivel de antes, del segundo que el problema no es en qué posición juegue, sino quiénes lo rodean para potenciarlo, y del tercero que el Comité Ejecutivo de la Federación será el encargado de evaluar su labor como director deportivo. “No tendrá injerencia en nosotros como cuerpo técnico”.

Por último, Rueda reiteró que su manera de trabajar, al menos la que venía implementando con Chile, seguirá igual y que al fin de cuentas son los futbolistas los que determinan el camino a tomar. Y aseguró que siempre y cuando encuentre jugadores nacionales que cumplan en las posiciones requeridas, no llamará a futbolistas nacionalizados. “Hay que estimular lo nuestro. Es algo que hay que ir viendo”, concluyó el hombre que, como hace 16 años, viene a demostrar que la buena oportunidad siempre reside en medio de la dificultad.

Por: Camilo Amaya