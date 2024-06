Danilo y el terrible daño que las críticas les pueden hacer a los futbolistas

Danilo, lateral de la Juventus y de la selección de Brasil confesó que sufrió de depresión y estuvo a punto de dejar el fútbol prematuramente. EFE/EPA/ABIR SULTAN Foto: EFE - ABIR SULTAN

Este lunes, la Copa América comienza para las selección de Colombia y Brasil, dos de las candidatas al título del torneo, cuya edición 2024 se disputa en Estados Unidos.

La tricolor llega con 23 partidos de invicto, 20 con el técnico Néstor Lorenzo, y un juego muy sólido. Sin embargo, esas altas expectativas hacen que jugadores y cuerpo técnico estén bajo el escrutinio público y que las críticas puedan arreciar en caso de que no logren el objetivo del título.

Las declaraciones del defensa brasileño Danilo recuerdan que detrás de cada profesional hay una persona con emociones que es vulnerable al ser evaluada. “Escucha, soy humano. No siempre he estado en mi mejor momento. Durante mi primera temporada en el Real Madrid estuve deprimido. Estaba perdido, sintiéndome inútil. En el campo no podía hacer un pase de cinco metros. Fuera de él, era como si ni siquiera pudiera moverme. Mi pasión por el fútbol desapareció y no veía una salida. Quería regresar a casa en Brasil y nunca más jugar fútbol. Tenía apenas 24 años”, afirma Danilo en una carta abierta para ‘The Players Tribune’.

Las críticas en el deporte rara vez son constructivas. Andrés Escobar pagó con su vida por un autogol que le costó la eliminación a Colombia en el Mundial de 1994, mientras que William Tesillo recibió amenazas de muerte tras fallar el penal crucial contra Chile en la Copa América 2019.

Sin embargo, incluso las críticas menos extremas tras una derrota pueden ser devastadoras, especialmente cuando se ha generado tanta expectativa en torno a un resultado. ¿Se piensa en las personas detrás de los profesionales cuando se les critica?

Al ser figuras públicas, algunos críticos argumentan que los jugadores deben aceptar cualquier comentario que se les haga, bueno o malo. Y pese a que mucho ni siquiera escuchen o se enteren de lo que de ellos se dice, la realidad es que todos están expuestos al ruido mediático, desde redes sociales hasta las calles y los estadios, como reveló el futbolista André Gomes durante su etapa en el Barcelona en 2018: “Tengo miedo de salir a la calle, me da vergüenza”.

Las declaraciones de Danilo dejan clara la necesidad urgente de abordar estos problemas abiertamente. Los futbolistas, al igual que cualquier persona, enfrentan trastornos mentales que pueden impactar su rendimiento y su vida personal.

Las críticas desmesuradas pueden empeorar la situación. Es por eso que en esta Copa América y en todos los torneo, la verdad, es crucial que los análisis y críticas sean moderados y busquen la mejora continua, evitando cualquier forma de toxicidad, especialmente si la selección, en nuestro caso la de Colombia, no cumple con las expectativas.

Esta consideración no debe limitarse al ámbito deportivo, sino que debe extenderse a cada aspecto de la vida, porque detrás de cada profesional hay una persona con temores, ambiciones y vulnerabilidad.

