“Disfrutémoslos ahora”: Scaloni sobre la última Copa América de Messi y Di María

Lionel Messi y Ángel Di María, referentes del fútbol mundial e ídolos de la selección de Argentina. Foto: Copa América 2024

Que disfrutemos a Messi y a Di María fue el mensaje que dio el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, este miércoles en la antesala del partido inaugural de la Copa América de Estados Unidos 2024. La albiceleste será rival de Canadá, en Atlanta.

“El balance, más allá de los títulos, es que hemos disfrutado un montón. Es un placer verlos entrenar y jugar, cómo se brindan. No me preocupa el futuro de Messi y de Di María, no tiene mucho sentido pensar ahora en cuando no estén. Disfrutémoslos ahora”, dijo Scaloni en rueda de prensa en el Mercedes-Benz Stadium.

Llegó el mes de la CONMEBOL Copa América™ 💫 pic.twitter.com/fXzCdDguCV — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 1, 2024

Messi, de 36 años, disputará su séptima Copa América, quizás la última de su extraordinaria carrera, mientras que el ‘Fideo’ Di María, de la misma edad, jugará su sexto torneo continental, en la que será su despedida de la selección argentina tras casi 16 años defendiéndola.

El timonel de la Albiceleste advirtió que la edición de Estados Unidos 2024 no solamente “será difícil” para su seleccionado, que defiende el título conseguido en Brasil 2021, y destacó la calidad de Canadá, un rival que “nos planteará una dificultad máxima”.

“(Canadá) es un rival difícil, así que el que piense que está todo dicho se equivoca. Es un rival complicado y nosotros estamos preparados para hacer nuestro partido sabiendo la dificultad del rival y que es el primer partido y lo importante que eso siempre es”.

Scaloni evitó revelar el once titular ante los canadienses, su primer rival en el Grupo A, que completan Chile y Perú, pero aseguró tener el equipo confirmado. “Conmigo juega siempre el que está mejor”, remarcó el estratega de 46 años.

🏆 #SelecciónMayor 🎙️ Lionel Scaloni: "El equipo se lo voy a dar esta tarde a los jugadores, todavía no lo saben". pic.twitter.com/YHhV2MuTTw — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 19, 2024

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador