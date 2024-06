Las críticas de Néstor Lorenzo a la cancha de la Copa América: “la pelota no corría”

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, se comunica con su equipo durante la segunda mitad del partido del grupo D de la CONMEBOL Copa América 2024 entre Colombia y Paraguay, en Houston, Texas, EE. UU., el 24 de junio de 2024. Foto: EFE - LESLIE PLAZA JOHNSON

El técnico Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa sobre la victoria de la selección de Colombia sobre su similar de Paraguay por 2-1 y se unió a las críticas por el estado de las canchas de la Copa América 2024, que se juega en Estados Unidos.

El argentino aseguró que el campo de juego del estadio NRG de Houston, Texas, les costó a los jugadores de la tricolor. “Las medidas son muy estrechas. Se veía que en los saques laterales llegaban hasta el área chica. La mayoría de jugadores están acostumbrados a jugar en un campo más ancho y largo, entonces eso le facilita la vida al rival que presiona”, dijo Lorenzo, quien completa 21 partidos invictos con la tricolor.

“Los errores de Colombia estuvieron en las pérdidas en salida. El problema fue por el campo de juego, los jugadores dijeron que la pelota no corría y en otros sectores pasaba lo contrario. Por haber cambiado el pasto hace pocos días, es una cosa rara, con una mezcla de sintético. La dificultad estuvo cuando en las asociaciones cortas se fallaba y nos complicaron al ganarnos la espalda. Fue un partido duro y disputado. Paraguay hizo un buen juego y no sorprende, pero fuimos merecedores de la victoria”, agregó.

“Johan Mojica hizo un gran partido, lo que pasa es que a veces la pelota se frenaba demasiado y sumado a ello estaba la presión de Paraguay. Los jugadores decían que la pelota se frenaba”, señaló.

Al igual que Néstor Lorenzo, Lionel Scaloni y Ricardo Gareca explotaron contra el estado de las canchas en las que se está jugando la Copa América.

“Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped de sintético a pasto hace dos días. Lo siento, no es una excusa, pero no es una cancha para jugar al fútbol. Menos mal que ganamos, pero no se puede jugar al fútbol en esta cancha”, dijo el técnico de la selección de Argentina sobre la cancha del estadio Mercedes Benz.

“No son los mejores escenarios más allá de la intención. Veo que los muchachos tienen problemas y que estos problemas están en la mayoría de los partidos. La cancha está seca, es de dimensiones pequeñas y lógicamente que por ahí hay algunos desniveles producto de acomodar la cancha para la Copa”, agregó el entrenador de la selección de Chile acerca del campo de juego de estadio AT&T.

¿Qué más dijo Néstor Lorenzo?

”Fue un partido de guerreros. Sabemos que en Paraguay siempre son aguerridos, fue un partido muy disputado”, afirmó el entrenador argentino en la conferencia de prensa en Houston.

Y agregó: “No fue un partido perfecto y no dominamos todo el tiempo y es algo que va a pasar en esta Copa”. ”Gracias a Dios terminó 2-1. Estos partidos no son fáciles, son muy duros. Paraguay es un gran equipo, se abrió en el primer tiempo, el segundo fue más parejo, pero fuimos justos merecedores del triunfo”.

También añadió que se va conforme con el resultado y con el equipo. “Siempre hay cosas que mejorar. Haremos un ‘feedback’ rápido para pensar en Costa Rica, pero yo me voy conforme”.

Elogió también la calidad de James Rodríguez. “James tiene un guante en el pie, la pone muy bien, te puede salir o no, y afortunadamente se nos dio”. De Luis Díaz manifestó que siempre es clave para el equipo. “Yo estoy contento con Lucho, él siempre ha jugado así y le va bien. Lucho es un jugador que el ideal es ponerlo mano a mano con un contrario, a Lucho hay que dejarlo y disfrutarlo. Cuando la meta, va a ser el gol del triunfo, seguramente”.

En la próxima fecha, Colombia se medirá con Costa Rica el 28 de junio en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, mientras que Paraguay chocará con Brasil en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

