“Muy contento de aportarle a mis compañeros, no solo por el gol”: Jhon Córdoba

Jhon Córdoba anotó su segundo gol con la selección de Colombia en una Copa América. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Colombia venció (3-0) a Costa Rica este viernes por la segunda fecha del Grupo D de la Copa América 2024. Por la tricolor anotaron Luis Díaz, Dávinson Sánchez y Jhon Córdoba, que respondió a la confianza del profesor Néstor Lorenzo y fue la figura del partido.

El delantero chocoano, de 31 años, fue determinante en la victoria. El gol de penalti de Díaz nació de una falta dentro del área que él recibió. También marcó el tercer tanto de la tarde tras recibir un pase de James Rodríguez e irse en velocidad para después definir con un disparo cruzado.

“Se hizo todo lo que se planeó en la semana y la verdad es que estoy muy contento de aportarle a mis compañeros, no solo por el gol”, comentó el delantero en la entrevista postpartido. La de esta tarde fue su segunda anotación con la tricolor.

Qué bien Davinson Sánchez. Rompe, conduce y la suelta. El pase posterior de primera es EXCELENTE. Lo bien que la cruza Jhon Córdoba. Colombia 🇨🇴 3 - Costa Rica 🇨🇷 0 en la #CopaAmerica 🏆.pic.twitter.com/IbFukfuZba — VarskySports (@VarskySports) June 28, 2024

Córdoba ha respondido a la confianza del técnico de la selección de Colombia. Pese a no contar con mucho rodaje con la tricolor —registra solo cinco partidos como internacional— se ha convertido en una pieza importante tras lo demostrado en los últimos meses.

“Él [Lorenzo] sabía que yo soy un jugador muy potente y en espacios largos me los iba a llevar, y bueno, lo pude hacer”. Esa cualidad suya se notó en el tercer gol. “Mis compañeros me conocen. James me ha tirado el balón prácticamente sin ver y ahí estuve”.

En su celebración se abrazó con Rafael Santos Borré, su competencia directa en el puesto de delantero. “Hablamos mucho antes del partido, me dio mucho apoyo y la verdad que muy contento. Hoy me tocó a mí y seguramente en otro partido le tocará a él y vamos a estar muy felices”.

Colombia venció con tranquilidad a Costa Rica y al hacerlo confirmó su lugar en los cuartos de final de la Copa América 2024. La tricolor cerrará su participación en la fase de grupos el próximo martes a las 8:00 p.m.. Su rival será Brasil y la cita es en Santa Clara, California.

“Es un trabajo que se viene haciendo en conjunto. Somos una familia, no importa quién marque. Lo importante es ganar y hoy nos vamos con los tres puntos, que es lo importante”, fue el balance del atacante chocoano.

