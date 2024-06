Néstor Lorenzo sobre Colombia en la Copa América: “No nos interesa ser favoritos”

Néstor Lorenzo, en un entrenamiento de la selección de Colombia. Foto: EFE/FCF - FCF

Este lunes, desde las 5:00 p.m. (Gol Caracol), la selección de Colombia jugará su primer partido en la Copa América que empezó, desde el pasado jueves, en Estados Unidos . El equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo se mide en Houston contra Paraguay a primera hora, mientras que Brasil y Costa Rica, los otros dos equipos del grupo D, cierran la jornada a las 8:00 p.m.

Colombia llega a su estreno en la Copa América en el mejor momento posible. El combinado nacional arrastra un invicto de 23 partidos, de los cuales 20 se han logrado desde que Lorenzo asumió el cargo de director técnico hace dos años.

Su buen rendimiento, de hecho, pone al equipo como uno de los favoritos a pelear el título del torneo , aunque el entrenador Lorenzo, en la rueda de prensa previa a su duelo con Paraguay, intentó restarle importancia a ese rótulo: “No es que no estemos ilusionados, ustedes saben que estamos ilusionados, pero casi nunca gana el favorito. Casi siempre se pone de favorito al que quieren voltear. Nosotros vamos partido a partido, es más, pelota a pelota”.

"No es que no estemos ilusionados, ustedes saben que estamos ilusionados, pero casi nunca gana el favorito, casi siempre se pone de favorito al que quieren voltear, nosotros vamos partido a partido, es más pelota a pelota": Néstor Lorenzo, técnico de Colombia.🇨🇴



#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/2rYbc2716M — Win Sports (@WinSportsTV) June 23, 2024

Colombia, lista para Paraguay

“Recuperar en ciertos sectores, cuando no tienes la pelota. Después, cuando ya la tienes, tratar de distribuir bien la pelota y así hacer gol. Así de simple se lo decimos a los jugadores. Lo trabajamos con dos o tres cositas más, que dan una idea, pero depende de lo que hace el rival y de su calidad, no todo es nuestro. Hay que mirar cómo se va manejando el partido y lo que sucede en cancha”, añadió Lorenzo sobre la estrategia para enfrentar el compromiso.

Sobre el equipo, el argentino enfatizó: “Nadie se tiene que sentir ni titular ni suplente. Se ha trabajado fuerte, hemos conseguido que estén en un buen nivel y la clave es que todos saben que están disponibles y con la mentalidad de que puede aportar cuando se les necesite”.

📸 𝐄𝐬𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐮𝐬𝐭𝐞𝐝𝐞𝐬:



𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒 𝐒𝐎𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀 🏆✌️



🟡🟡🔵🔴#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/OL2Mc8GqSC — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 23, 2024

“Estimular la competencia hace que se crezca, se potencien y ya después depende de las decisiones para elegir. Devier Machado y Johan Mojica están bien y esperamos que hagan una buena copa”, explicó el entrenador acerca de las variantes por la banda izquierda.

Respecto al rival, Paraguay, comentó: “Cada partido es una historia distinta, no se puede comparar con lo que pasó en Eliminatorias Sudamericanas. No va a ser fácil, es un partido traicionero por ser el debut, con nervios y ansiedad. Vamos a proponer aspectos similares y quizá ellos cambien algo, no sé. Todo se verá en el primer tiempo, el planteamiento y el desarrollo del compromiso”.

📸 ¡𝑳𝒂 𝒃𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒈𝒂𝒏𝒂𝒓! 😎



El 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 𝒈𝒂𝒏𝒂𝒅𝒐𝒓 de hoy 🙌#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/Q58K0jfpms — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 23, 2024

Néstor Lorenzo le huye al favoritismo

Al hablar sobre la mentalidad del equipo y el favoritismo, Lorenzo hizo enfásis en decir que Colombia no llega como favorito. “No es que uno no esté ilusionado porque sí lo estamos, pero el tema es que casi nunca gana el favorito, entonces no nos vamos a subir. Más allá de lo bien que nos fue hasta ahora, no nos garantiza nada. En cuanto a lo mental, hay un compromiso interno de apuntar a algo. La Copa América es un torneo importante, pero esto sigue y miramos al Mundial. Vamos creciendo, paso a paso, en un proceso largo y mirando a lo que viene”.

“El objetivo es ganar cada partido. Sin duda que siento que el equipo está en un buen momento, uno se ilusiona, pero se va de a poco. Iremos viendo cómo llega el proceso, esperamos clasificar y el campeón se va armando de menos a más. Los encuentros de Eliminatoria son igual o más importantes que esto que viene porque queremos ir al Mundial. Esto será un examen duro para todo el equipo”, afirmó Néstor Lorenzo sobre la importancia de la Copa América en su proceso.

Sobre el protagonismo que pueda tener James Rodríguez, finalmente, Lorenzo explicó: “Queremos manejar la pelota, tener protagonismo en el juego. A James debemos generarle las condiciones como equipo para que distribuya lo mejor posible. Hay un sistema que se elige al tener el balón y otro que se adapta al posicionamiento, dependiendo del rival. Eso fluctúa conforme avanza el partido. A veces, hay línea de tres, otras de cuatro. Es variable, versátil y dinámico”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador