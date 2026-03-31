Copa Colsanitas: Camila Osorio arrancó con el pie derecho su defensa del título

Camila Osorio celebra en el Country Club de Bogotá, donde ya ha sido campeona en tres oportunidades. Foto: Copa Colsanitas

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Camila Osorio comenzó con el pie derecho la defensa de su título en la Copa Colsanitas WTA 250 de Bogotá. Este martes, en el Country Club, la colombiana remontó para vencer a la estadounidense Caroline Dolehide por 6-7 (5), 6-2 y 6-1, en un partido que se extendió por dos horas y 15 minutos.

El duelo no fue sencillo para la tenista cucuteña, quien arrancó con altibajos en el primer set. Osorio tuvo una ventaja de 5-2, pero no logró cerrarla y desperdició tres puntos de set en el duodécimo juego. Dolehide aprovechó la oportunidad y forzó el desempate.

En el tiebreak, la estadounidense se mostró más sólida y se llevó la primera manga por 7-5 tras una hora de juego. Sin embargo, Osorio reaccionó con autoridad en el segundo parcial, impulsada por el público, y desde el 2-2 tomó el control con cuatro juegos consecutivos para igualar el marcador.

La colombiana, tercera preclasificada, no bajó el nivel en el set definitivo. Quebró temprano para ponerse 3-0 y repitió el guion en el tramo final, con un nuevo rompimiento en el sexto game que sentenció el partido. En total, Osorio concretó siete quiebres y extendió su racha en Bogotá.

Con esta victoria, la nortesantandereana llegó a once triunfos consecutivos en la Copa Colsanitas, torneo que ganó en 2021, 2024 y 2025. En la segunda ronda se medirá a la argentina Jazmín Ortenzi, actual 206 del mundo, quien viene de vencer a la española Irene Burillo por 6-1 y 6-4.

Emiliana Arango también ganó en Bogotá

La jornada también dejó otra alegría colombiana con Emiliana Arango, que logró avanzar tras una remontada en primera ronda. La antioqueña venció a la argentina Lourdes Carlé por 1-6, 6-2 y 6-0 en dos horas de partido, cortando una racha de tres derrotas consecutivas en el circuito.

Arango había sufrido en el primer set pese a salvar seis puntos de quiebre, pero cedió su servicio en momentos clave y quedó abajo tras 46 minutos. En el segundo parcial elevó su nivel, recuperó agresividad desde el fondo y logró imponerse pese a un quiebre temprano, para equilibrar el encuentro.

En el set decisivo, la paisa fue contundente, pues firmó un 6-0 sin enfrentar bolas de break. Con el triunfo, avanzó a segunda ronda en Bogotá por primera vez desde 2023. Su próxima rival será la española Guiomar Maristany, quien venció a la británica Francesca Jones con un doble 6-1.

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