No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cuando el escritor Eduardo Galeano nos recordó quiénes son los dueños del fútbol

A propósito de que hoy se celebra su natalicio 85, un fragmento del libro “El fútbol a sol y sombra”, clásica obra del autor uruguayo.

Eduardo Galeano / Especial para El Espectador
03 de septiembre de 2025 - 04:00 p. m.
Fotografía del 9 de abril de 2025 de un cuadro con una imagen del escritor uruguayo Eduardo Galeano en el interior del Café Brasilero, en Montevideo (Uruguay). Eduardo Germán María Hughes Galeano ​fue un periodista y escritor uruguayo, considerado uno de los escritores más influyentes de la izquierda latinoamericana. ​Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina y Memoria del fuego, han sido traducidos a veinte idiomas. Nació el 3 de septiembre de 1940, en Montevideo, y murió el 13 de abril de 2015, en la misma ciudad.
Fotografía del 9 de abril de 2025 de un cuadro con una imagen del escritor uruguayo Eduardo Galeano en el interior del Café Brasilero, en Montevideo (Uruguay). Eduardo Germán María Hughes Galeano ​fue un periodista y escritor uruguayo, considerado uno de los escritores más influyentes de la izquierda latinoamericana. ​Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina y Memoria del fuego, han sido traducidos a veinte idiomas. Nació el 3 de septiembre de 1940, en Montevideo, y murió el 13 de abril de 2015, en la misma ciudad.
Foto: EFE - Alejandro Prieto

Los dueños de la pelota

La FIFA, que tiene trono y corte en Zúrich, el Comité Olímpico Internacional, que reina desde Lausana, y la empresa ISL Marketing, que en Lucerna teje sus negocios, manejan los campeonatos mundiales de fútbol y las olimpiadas. Como se ve, las tres poderosas organizaciones tienen su sede en Suiza, un país que se ha hecho famoso por la puntería de Guillermo Tell, la precisión de sus relojes y su religiosa devoción por el secreto bancario. Casualmente, las tres tienen un extraordinario sentido del pudor en todo lo...

Por Eduardo Galeano / Especial para El Espectador

Temas recomendados:

Eduardo Galeano

Fútbol a sol y sombra

fútbol internacional

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar