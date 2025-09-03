Cuando el escritor Eduardo Galeano nos recordó quiénes son los dueños del fútbol

Fotografía del 9 de abril de 2025 de un cuadro con una imagen del escritor uruguayo Eduardo Galeano en el interior del Café Brasilero, en Montevideo (Uruguay). Eduardo Germán María Hughes Galeano ​fue un periodista y escritor uruguayo, considerado uno de los escritores más influyentes de la izquierda latinoamericana. ​Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina y Memoria del fuego, han sido traducidos a veinte idiomas. Nació el 3 de septiembre de 1940, en Montevideo, y murió el 13 de abril de 2015, en la misma ciudad. Foto: EFE - Alejandro Prieto

Los dueños de la pelota

La FIFA, que tiene trono y corte en Zúrich, el Comité Olímpico Internacional, que reina desde Lausana, y la empresa ISL Marketing, que en Lucerna teje sus negocios, manejan los campeonatos mundiales de fútbol y las olimpiadas. Como se ve, las tres poderosas organizaciones tienen su sede en Suiza, un país que se ha hecho famoso por la puntería de Guillermo Tell, la precisión de sus relojes y su religiosa devoción por el secreto bancario. Casualmente, las tres tienen un extraordinario sentido del pudor en todo lo...