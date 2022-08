De la Fórmula 1 a la seguridad vial

I am happy to officially open the #FIAAmericanCongress2022 hosted in Cartagena, Colombia 🇨🇴 on 1-3 August, together with @AutomovilClubCo & @FIA Region IV President @RMoralesRubio, Frank Fotia, @DanielCoenR, @FabiEcclestone, @tshearman, @robertreidwrc & Carmelo Sanz de Barros. pic.twitter.com/3POkWCsH2Y