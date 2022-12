De la magia del micro de barrio al encanto de ganar un Mundial

La selección femenina de Colombia de fútbol de salón con los galardones que las certifican como "el mejor equipo del año" para El Espectador. / Nelson Sierra Gutiérrez Foto: ...

La goleadora y capitana

“A mí me sirvió mucho que el fútbol de salón es de barrio, entonces no era muy difícil practicarlo. El talento se desarrolló ahí, en el barrio, con mis primos, en la cuadra, ahí se aprende a aguantar balonazos, a no tenerle miedo al balón, a jugar en la calle, y eso, cuando uno está en otro nivel, influye muchísimo. Ya uno no se asusta con un coliseo lleno, una patada o un codazo”.

La arquera a la que no le hicieron goles

“Somos colombianas. El micro, la calle, eso lo tenemos en la sangre. Y más la gente de Bogotá, donde nació todo esto. Nosotras íbamos por ese objetivo y no nos importaba quién estuviera en frente, íbamos con a ganar, de dar hasta lo último. Cuando llevábamos un 7 a 0 o un 8 a 0, para nosotras era como un 0 a 0”.

“El profe” que las llevó al triunfo

“Esto sale del barrio, de las entrañas, de todo lo que uno vive y de lo que ve que viven los deportistas. Y en este caso, en la rama femenina, construir todo esto es parte de la dedicación, disciplina y constancia de cada una de las niñas, del trabajo de la Federación en cada uno de los torneos en los que hemos buscado los talentos. Y lo más importante, juntar esos talentos para conseguir un equipo compacto desde el punto de vista técnico, táctico y físico”.

El equipo

Shandira Wright es la capitana y goleadora, Lady Patricia Puchigay Gamba es la arquera a la que no le hicieron goles y Willington Rolando Ortiz es el director técnico y cazatalentos que logró reunir al mejor equipo de fútbol de salón del mundo, sacado de las canchas de barrio colombianas. Son el eje, la columna vertebral de un grupo que este año se ganó el cariño de un país necesitado de esperanza y buenas noticias, de un equipo de mujeres de barrio, de talento en su juego y de disciplina en su quehacer, en su día a día.

Ellas, Leidy Patricia Puchigay Gamba, Stephanie Dayanne Benito Rodríguez, Laura Alejandra Téllez Zamora, Laura Caterine Becerra Rojas, Yurani Marcela Marín Cano, Shandira Wright Rodríguez, Paola Andrea Estrada Quintero, Johanna Carolina Jiménez Aguilera, Laura Viviana Tamayo Vásquez, Gledis Bello Terán, Paola Andrea Corredor Alpio, Yenni Carolina López Franco y Yeni Jazmín Ríos Vivas, conforman la selección colombiana que logró el título del Mundial de Fútbol de Salón, en Mosquera (Cundinamarca), en este 2022.

Sus resultados son de oro: contra Canadá vencieron con un 8 a 0, con Australia quedaron 13 a 0, a Uruguay le hicieron un 7 a 0, a Paraguay la enviaron a casa con 9 a 0 y en la semifinal también vencieron a Venezuela por 6 a 0. En la final se encontraron, otra vez, con Canadá y la superaron con un 12 a 0. Para sumar, Puchi, como le llaman sus compañeras a la arquera de la selección, también marcó goles porque su “pegada” parece la de una delantera.

Son las mejores, sin duda, y lo lograron por una serie de componentes únicos que se entrelazaron en un solo espacio: su experiencia en las canchas de barrio, su formación al lado de jugadores más fuertes (cuando comenzaron no había equipos femeninos, entonces aprendieron a la par con los niños más grandes que ellas) y una estrategia que solo los líderes con conocimiento y formación podrían poner en práctica, como la que tenía su técnico Willinton Ortiz, y eso es que les enseñó a jugar rápido y a achicar espacios. ¿Cómo? Ninguna de ellas podía tener el balón en su poder más de cuatro segundos: recibir, observar y entregar. Y les funcionó. Si se entrena, se aprende y se practica, a la hora de jugar lo que hay que hacer es divertirse haciendo lo que ellas más aman.

Pero, ¿cómo se construye un equipo campeón mundial? El profe Willinton, como le dicen las jugadoras, lo hizo buscando en los barrios, en Bosa, en Kennedy, en Usme, en Virrey y Santa Librada; en Boyacá, en el Valle, en los pueblos apartados. Asegura que la base estuvo en “la Liga Nacional y el Interligas que realiza la Federación”. Por eso es tan necesario un torneo de ocho meses, donde aparezcan nuevos talentos “para fortalecer los procesos de la selección”, apunta. “En la primera reunión les dije: ‘Vamos a hacer esto con constancia, perseverancia y disciplina, aquí nadie es más que nadie, todos cargamos balones y agua, todas son lideresas en sus equipos, pero aquí deben sumar en equipo y ofrecer ese liderazgo para el conjunto’”, le dijo a El Espectador.

En este 2022, el deporte femenino, en especial el fútbol, fue el que sacó la cara y ha sido la rama más galardonada. Por eso mismo, está logrando una visibilidad en la que todas, al unísono, piden lo mismo: que se invierta más allí, con una liga más larga y con patrocinio estable. Talento hay, es evidente y ellas son la prueba. No en vano esta es la primera selección que logró el campeonato mundial sin recibir un solo gol en contra. Ya habían ganado una Copa Mundo, ahora repitieron y sumaron en su palmarés un tercer lugar en aquel torneo que se jugó en España.

“Es la primera vez que pasa en un Mundial que el arco queda invicto. Entrenamos muy fuerte, a doble jornada, porque El profe Willinton es muy exigente y había escogido a las mejores de todas las regiones. Él logró que esto fuera una familia en medio de la rivalidad, porque siempre hubo choques cuando jugábamos en los diferentes equipos”, cuenta Puchi. “Uno ve todo esto, y entonces uno dice: ‘Sí se puede, porque todos pensamos en un solo objetivo’”.

Este es un sueño cumplido. De ellas. De Colombia. “Uno se sueña con esa camiseta y en ese 20 x 40 cantando en el maderamen el himno nacional. Cuando se tiene experiencia uno llega mirando cómo formar un equipo, una familia, porque hay muchos egos, todas somos figuras en donde jugamos y lograr unir el equipo es lo difícil, un equipo de verdad, y eso fue lo que formamos este año”, dice en medio de sonrisas la capitana, la goleadora, la crespa Shandira, que nació en San Andrés, pero se despide de esta entrevista con un sumercé, esa bella palabra de Boyacá, la tierra en donde aprendió a jugar al fútbol y a liderar al mejor equipo del 2022 para el Deportista del Año de El Espectador.

