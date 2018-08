De a poco se arma la Vuelta a España

El Espectador

A cuatro días de que comience la Vuelta a España, la última de las tres grandes de la temporada, son pocos los equipos que aún no tienen definidos sus ocho corredores para la edición 73 de la prueba que irá del 25 de agosto al 16 de septiembre y en la que habrá un nuevo campeón, pues el británico Chris Froome no estará. Ayer, el Movistar y el Astana confirmaron de manera oficial lo que ya se sabía: que por la escuadra española Nairo Quintana será el líder, mientras que por la kazaja estará a la cabeza Miguel Ángel López. El primero, ganador de esta carrera en 2016, tendrá a su lado un contingente de mucha experiencia y talento, en el que se destacan su compatriota Winner Anacona, Alejandro Valverde, el costarricense Andrey Amador y la revelación de esta temporada, el ecuatoriano Richard Carapaz. Mikel Landa, quien tenía en su calendario esta prueba, no logró recuperarse de la fuerte caída que sufrió en la Clásica de San Sebastián y será uno de los grandes ausentes. Será la trigésimo novena aparición de manera consecutiva para el conjunto de Eusebio Unzué, que suma cuatro títulos, 12 podios y 58 triunfos de etapa.

En cuanto al Astana, López, reciente subcampeón de la Vuelta a Burgos, tendrá la ayuda del local Ómar Fraile, quien deberá trabajar para él y llevarlo en los días de alta montaña. El boyacense, que viene de ser tercero en el Giro de Italia, fue octavo de la general el año pasado, cuando también se quedó con el triunfo en dos jornadas (11 y 15). Igualmente, otro que está fijo es Rigoberto Urán, en el Education First. Por ahora el antioqueño, quien se retiró del Tour de Francia en la etapa 12, contará con el francés Pierre Rolland y el español Daniel Moreno como sus hombres de confianza. El antioqueño regresa a la Vuelta tras cuatro años (en 2014 puso pie en tierra en la jornada 17).

Otro colombiano con puesto asegurado es Nelson Soto, ganador de la prueba de ruta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla y quien viste los colores del Caja Rural, escuadra de nivel continental que ya está acostumbrada a ganar invitación para la ronda ibérica. El pedalista de 24 años y el australiano Nick Schultz serán los únicos extranjeros en un conjunto netamente español. El caldense Jonathan Restrepo, mejor conocido como Pácora, correrá con el Katusha junto al ruso Ilnur Zakarin. En cuanto a los grandes favoritos, el italiano Vincenzo Nibali, segundo el año pasado, portará el dorsal 1 con el Barein Mérida, debido a la ausencia de Froome, mientras que su compatriota Fabio Aru, vencedor en 2015, irá a la cabeza del UAE-Team Emirates. Otro ciclista a tener en cuenta será el italiano Gianluca Brambilla del Trek, sin olvidar al siempre peligroso Richie Porte, que, con el BMC estadounidense, también es candidato a quedarse con el título. Por el lado del poderoso Sky, el mejor equipo del mundo, el español David de la Cruz sería el encargado de defender la corona.

Recordemos que nuestro país tendrá dos bajas significativas: el bogotano Esteban Chaves, por mononucleosis, y el vallecaucano Járlinson Pantano, por una toxoplasmosis aguda. Serán 3.271,4 kilómetros divididos en 21 etapas, con dos contrarrelojes individuales y nueve finales en alto, terreno perfecto para que Quintana, Urán y López peleen por la clasificación general. Un total de 46 premios de montaña (dos de categoría especial, 17 de primera, seis de segunda y 21 de tercera), la garantía de la organización para que haya espectáculo a lo largo de toda una travesía que finalizará en Madrid con el paseo del campeón.