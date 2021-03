Falta menos de un mes para la doble cita de eliminatoria que parece inminente a pesar de todos los inconvenientes que se vislumbran para su realización por temas de pandemia. Inglaterra y Alemania no prestarían los jugadores sudamericanos que participan en sus torneos y hasta hoy la Conmebol parece hacerse la desentendida.

Es muy probable que a este paso se unan a la iniciativa otras ligas importantes del Primer Mundo. Claramente no habría Juego Limpio porque las selecciones nacionales no pueden utilizar sus principales armas para la competencia. Lo sensato sería aplazar y pensar en un nuevo sistema para lo que resta de la eliminatoria, sumando un partido por fecha o dividiendo por zonas los participantes. Estamos en estado de emergencia, así que se deben tomar medidas urgentes y de excepción.

Colombia además tiene líos de lesiones por superar para que Reinaldo Rueda arme la convocatoria. Suponiendo que se juegue la fecha FIFA, pensemos en algunas soluciones.

Atrás habría que contar con opciones diferentes como el trío del Genk, Carlos Cuesta, John Lucumí y Daniel Múñoz. No descartar a Eder Álvarez Balanta y preguntar hasta por la actualidad de Christian Zapata. En la mitad del campo defensivo no habría grandes ausencias, salvo Jefferson Lerma, pero ante la duda de James hay que mirar hacia Buenos Aires. Edwin Cardona y Jorge Carrascal son dos opciones inmediatas y correspondientes para la creación. Juanfer Quintero no tiene ritmo ni físico ni futbolístico todavía. Adelante Rafa Borré que parece ya estar recuperado de su reciente molestia, cruzando los dedos encabeza la fila de los nuevos nombres por llamar. ¡Increíble que sea un nuevo nombre el goleador de River! Pensar en un equipo sin Cuadrado, James, Mina, Davinson y Lerma suena inverosímil, pero hay que ir haciéndonos a la idea por si las moscas. Ahora, del microciclo local sería coherente echar mano de algunos elementos, ¿no?, ni olvidar los que actúan en México y son fundamentales en sus clubes.

Los equipos de Reinaldo priorizan el orden ante todo y buscan no esperan, sin embargo, en la doble fecha que se viene sacar cuatro puntos es un gran negocio. Esos puntos los imagino con un empate ante Brasil y un triunfo en Asunción, (si se da al revés también vale) tierra fértil para que recientemente se consigan resultados. Ir al mano a mano con los dirigidos por Tité puede ser un suicidio, por eso plantear un partido bien pensado, sin prisa y que no pida total posesión sino efectiva sería lo mas inteligente. Atrás hasta se podría formar con defensa de tres, aunque puede ser arriesgado por la falta de costumbre, le daría camino a jugar con laterales y no marcadores de punta que son los que tenemos a disposición y mantendría una buena disputa con sus pares de los pentacampeones del orbe. Después cuando se tenga la pelota hay que darle buen destino y sostenibilidad para no perderla en zonas de compromiso y aprovechar las oportunidades con delanteros que atraviesan buenos momentos en sus clubes. Por fortuna ya se recuperó Duván, además Muriel también puede ser punta de lanza y Falcao como alternativa o pareja de ambos. Los brasileños sufrirían bastante también con las bajas de la Premier que no son pocas, ojo. A Paraguay se debe ir a intentar ganar, más agresivos pero precavidos. No tendrían tampoco a Miguel Almirón, un dolor de cabeza menos. Recuperar la confianza es prioridad y eso se construye con puntos.