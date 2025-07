Duro mensaje de Ángel Barajas a Petro: “Presidente, no le falle al deporte”

El presidente Gustavo Petro y el medallista olímpico Ángel Barajas. Foto: Archivo El Espectador

Ángel Barajas, quien fue medallista olímpico de plata en la gimnasia artística de París 2024, alzó su voz ante la crisis presupuestal que atraviesa el deporte colombiano. En un video publicado en sus redes sociales, el joven gimnasta expresó su preocupación por la drástica reducción del presupuesto del Ministerio del Deporte, que pasó de $1,3 billones en 2025 a $400 mil millones, y que se proyecta en solo $198 mil millones para 2026.

“Necesitamos un presupuesto suficiente para tener buena preparación”, afirmó Barajas, apelando al compromiso del Estado con los atletas de alto rendimiento.

¡AYUDA 💔! Ángel Barajas habla por todo el deporte colombiano pidiendo ayuda tras el continuo recorte al presupuesto, y la baja cuota designada al 2026.



“No nos falle”: el pedido de auxilio de los deportistas al presidente Petro

En su mensaje, Barajas hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro. “Le extiendo una invitación al presidente Gustavo Petro, porque para ello necesitamos un presupuesto suficiente para así tener una muy buena preparación y tener unas competencias de calidad y mantener la ilusión de los colombianos”, expresó el cucuteño, quien se convirtió en uno de los ídolos deportivos del país tras su histórica participación en los Juegos Olímpicos.

Además, en su intervención le mandó una frase directa al mandatario: “Presidente, espero que no me falle a mí y no le falle al deporte colombiano”.

“Hoy quiero representar el sueño de todos los niños y jóvenes colombianos que encontramos en el deporte un refugio para salir adelante e inspirar todos los días”, dijo el atleta, agregando que esta situación golpea a “una generación de atletas que sueña con llegar lejos, pero que entrena con sacrificios inmensos”.

En su mensaje, destacó el poder transformador del deporte y su impacto positivo en el país: “el deporte, con su apoyo, puede darle muchas más alegrías a Colombia”.

La intervención del medallista olímpico refleja una preocupación creciente en torno a la sostenibilidad del deporte nacional, que encuentra en la voz de sus protagonistas una forma de resistencia y llamado a la acción colectiva para defender lo construido.

