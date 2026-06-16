Eduardo Sacheri: “Los éxitos de Scaloni mutaron la relación de Argentina con los mundiales”

Argentina alcanzó en Catar su tercer Mundial, sumando los de 1978, que se jugó en su país, y el de México 1986. Foto: Agencia EFE

Luego de 1.276 días, Argentina vuelve a una Copa del Mundo, y lo hace con la chapa de ser la vigente campeona. Una selección que ya le ha robado al universo tres estrellas para colgarlas en su escudo tendrá siempre el rótulo de favorita y, por ende, la presión de reafirmar su condición. Sin embargo, a diferencia de las ediciones anteriores, el grupo de Scaloni, Messi y compañía vienen con la serenidad de haber cumplido ya con la obligación de ser otra generación con un Mundial a cuestas. Eso provoca otro ambiente, o al menos así nos lo contó...