El año de aprendizaje y proyección de David Alonso en Moto2

El piloto colombiano pasó de ser un novato a consolidarse como uno de los contendores habituales en la categoría intermedia del motociclismo. Registró una victoria y cinco podios en su temporada debut.

16 de noviembre de 2025 - 11:46 p. m.
David Alonso, en lo más alto del podio del GP de Hungría en la Moto2.
David Alonso, en lo más alto del podio del GP de Hungría en la Moto2.
Foto: Gold & Goose / Red Bull Content Pool

La primera temporada de David Alonso en Moto2 terminó este domingo con un sabor agridulce. El colombiano cerró un año que, más allá del noveno puesto final en el campeonato, confirmó que su adaptación a la categoría intermedia avanza en la dirección correcta.

El salto desde Moto3 a Moto2 suele ser una transición difícil. No importa cuántas victorias o títulos acompañen al piloto en la categoría que deja a tras, porque la exigencia técnica y física cambia de raíz. Para Alonso no fue distinto. En 2024 se había convertido con holgura en campeón...

