El atletismo como una segunda oportunidad de vida

Hay días que nunca se olvidan, y para Fabio Rendón el 25 de julio de 2008 es uno de esos. Eran aproximadamente las tres de la tarde de ese viernes, cuando su unidad del Ejército entró en combate en el departamento de Nariño. En medio del horror de la guerra, el soldado puso su pie izquierdo sobre una mina antipersona que explotó inmediatamente.

Rendón fue trasladado a Pasto, pero ya era muy tarde para hacer algo, por lo que terminaron amputando su pierna. “Era muy joven, tenía 22 años cuando pisé la mina, y fue un proceso duro. Tenía mucho por vivir, quería hacer muchas cosas, así que decidí salir adelante con mi rehabilitación”, cuenta.

Poco a poco empezó a renacer, y dos años después, en 2010, encontró apoyo con la fundación United for Colombia, donde le otorgaron su primera prótesis para caminar. Como buen amante del deporte se empezó a interesar en el atletismo, tanto que en 2012 decidió lanzarse a correr la Media Maratón de Bogotá por primera vez.

“Me gustaba trotar con mi ‘socket’ (prótesis), pero la fundación me dio el gancho y me metí de lleno al deporte como velocista desde abril de 2017”.

Comenzar de nuevo

La fundación United for Colombia nació en 2003 en Estados Unidos y un año después se estableció legalmente en Colombia. Para 2008, año en el que Fabio sufrió su accidente, las víctimas de minas antipersonas aumentaron en el país: en promedio tres personas se veían afectadas diariamente, y el 80% eran soldados.

“Nosotros empezamos a apoyar los casos más críticos con las prótesis y nos presentaron un grupo que ya llevaba tiempo esperando, y ahí entró Fabio. Le pusimos su primer ‘socket’ y al ser una persona tan sana y tan activa entonces siguió siendo parte de la fundación”, afirma Catalina Álvarez, miembro de United for Colombia.

Pese a que en su primera participación apenas caminaba y el aire no le alcanzaba, Fabio se dio cuenta de que el deporte es una herramienta poderosa de inclusión. Cuando participa de la carrera, las personas lo miran con admiración, como ejemplo de vida y de que es posible empezar de nuevo.

Pero los logros de Rendón no se han quedado solamente en Colombia. Este corredor ha participado de la Media Maratón de Miami, su favorita, y la Maratón de Washington, ambas en Estados Unidos. A sus 36 años tiene como objetivo participar en la de Houston, Texas, una de las más prestigiosas del mundo.

“La fundación me dio una segunda oportunidad de vida. La chance de correr, que de por sí no es fácil, y mucho menos para una persona a la que le falta una pierna. Pero en especial agradezco que hayan creído en mí de esta manera tan incondicional. De verdad que sin ellos nada de esto hubiera sido posible”, dice Rendón.

Un mensaje de esperanza

Desde 2012 no ha dejado de correr los 21 kilómetros de la Media Maratón de Bogotá, pero ahora ya no los hace solo. Además del grupo de United for Colombia, su esposa y sus tres hijos se convirtieron en sus principales compañeros. Y aunque su familia no complete todo el recorrido, sabe que siempre están junto a él.

Rendón no puede negar que fue un proceso difícil, pero que no es algo imposible, y si se cuenta con un apoyo emocional es posible renacer de las cenizas. Después de todo su proceso se dio cuenta de que nunca es tarde para comenzar de nuevo, a pesar de las adversidades y los obstáculos que nos pone la vida.

“Siempre es un buen momento para volver con más fuerza y enfrentarse al mundo. Con una buena actitud y esperanza no hay nada imposible”.

Fabio también espera que, poco a poco, se empiece a ser más consciente del apoyo que necesitan los deportistas con discapacidad. Cualquiera sea el aporte, se logrará dar más visibilidad y ayudar a fundaciones como United for Colombia. “Así como decía mi madre: de granito en granito la gallina llena el buche”.