Colombia, séptima en los Juegos Panamericanos

El deporte colombiano sigue creciendo

Redacción deportes

Sumar más medallas que hace cuatro años en Toronto era el principal objetivo de la delegación colombiana que participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que terminaron ayer con el dominio de Estados Unidos, campeón por decimosexta vez en 18 ediciones.

Nuestros deportistas cumplieron. Consiguieron 28 preseas doradas, 23 de plata y 33 de bronce, 12 más que en 2015, cuando terminaron en la quinta posición de la clasificación general. Eso sí, esta vez Colombia quedó séptima en la tabla general, porque México y Argentina se recuperaron de una mala actuación en Canadá y aumentaron considerablemente sus podios.

Nuestras grandes figuras fueron el atleta Anthony Zambrano, campeón en los 400 metros y figura del relevo 4x100, en el que también se colgó el oro, además del patinador antioqueño Pedro Causil, ganador en las pruebas de 300 y 500 metros. También brillaron, entre otros, la ciclista santandereana Martha Bayona y el squashista bogotano Miguel Ángel Rodríguez, ambos con un oro, una plata y un bronce.

“Colombia sigue demostrando su progreso, se mantiene entre los países líderes de la región. Quedo satisfecho con el resultado, aunque creo que pudo haber sido mejor. Cumplimos en lo estadístico, pero está claro que hubo factores con los que no contamos, como algunas lesiones y medallas de oro que considerábamos fijas. Lo importante también es que se sigue ratificando el apoyo que se les da a nuestros deportistas y al proceso que sigue dando frutos, lo que no quiere decir que no haya aspectos a evaluar y mejorar”, aseguró ayer el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, para quien ahora la prioridad es pensar en Tokio 2020, clasificar la mayor cantidad de atletas posible y mantener un número de medallas que refleje el trabajo que deportistas, entrenadores y dirigentes hacen en el país.

Las disciplinas con una mejor cosecha fueron levantamiento de pesas (cinco oros y cuatro platas), patinaje (cinco y una) y ciclismo en sus distintas modalidades, con cuatro títulos, tres segundos lugares y cinco terceros puestos.

En el atletismo, Colombia conquistó tres preseas doradas, una de plata y tres de bronce. “Quedamos muy contentos con el aporte que hicimos. El oro de la posta larga es realmente enorme, es un equipo que seguro nos dará muchas satisfacciones y que estamos proyectando para el Mundial de Doha y los Olímpicos de Tokio”, aseguró el presidente de la Federación de Atletismo, Ramiro Varela, quien reconoció que los problemas físicos que les impidieron ser medallistas al marchista Éider Arévalo y la saltadora Caterine Ibargüen alteraron los pronósticos.

Y aunque también se escaparon títulos que se tenían en el presupuesto, como los del pesista Óscar Figueroa y el boxeador Yuberjen Martínez, aparecieron nuevas figuras que se subieron al podio, como el karateca Carlos Sinisterra, la boxeadora Jessica Caicedo, la pesista María Camila Lobón y la marchista Sandra Lorena Arenas.

Impresionante fue la medalla dorada del antioqueño Daniel Restrepo en la prueba de trampolín tres metros, en la que ratificó su potencial ya no como juvenil, categoría en la que fue campeón mundial y olímpico de la juventud, sino en mayores.

Mención especial merecen los equipos femeninos de fútbol y voleibol. Las Superpoderosas salieron campeonas al derrotar en una dramática final al combinado argentino, en la definición por cobros desde el punto penalti. Es el primer título para un deporte de conjunto de nuestro país en Juegos Panamericanos. “Esta victoria es para toda la gente que ha confiado en nosotras, para quienes nos han apoyado. Ojalá sirva para que crean más en nuestro talento y les apuesten a las mujeres”, dijo la delantera Catalina Usme.

Las chicas del voleibol también tuvieron un resultado histórico. Se colgaron la medalla de plata luego de superar en la semifinal nada menos que a Brasil. De la mano de Amanda Coneo, una de las mejores jugadoras del torneo, ratificaron el alto nivel que ha alcanzado este deporte, uno de los de mayor progreso en los últimos años, a pesar de no contar con liga profesional.

El técnico brasileño del equipo tricolor, Antonio Rizola, aseguró que “estas jugadoras han demostrado un extraordinario rendimiento. Con fogueo y continuidad en el trabajo pueden ganarle a cualquiera. Son muy profesionales y comprometidas, hay que seguirlas apoyando”.

La tabla general fue dominada nuevamente por Estados Unidos, con Brasil como su escolta. México ascendió a la tercera casilla y Canadá fue el gran perdedor, pues logró menos de la mitad de oros que hace cuatro años. Cuba, al igual que Colombia, mejoró levemente su cosecha, mientras el gran ganador fue Argentina, que pasó de 15 a 32 oros.

Perú, que sumó 39 metales, 11 de ellos dorados, cumplió y dejó un punto alto en la organización.