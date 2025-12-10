El Espectador le explica cómo elegimos al Deportista del Año 2025

El Deportista del Año cumplió en este 2025 su edición número 65. Foto: Ilustración: Katerine González Clavijo

Prácticamente desde la primera semana de cada año empezamos a estar pendientes de los deportistas colombianos que nos representan en todo tipo de competencias a nivel internacional. Cada vez que alguno o alguna logran destacarse y ganar alguna medalla, romper un récord o llevarse un título, anotamos esos nombres y más o menos hacia septiembre empezamos a hacer la lista para el Deportista del Año de El Espectador y Movistar, ceremonia que se celebra cada diciembre y que este 2025 llegó a su edición número 65.

Incluso para celebrar los 65 años...