El esprint final de la Liga colombiana

Independiente Santa Fe, de mala campaña, viene de golear 4-0 a Jaguares de Córdoba, con Agustín Julio como director técnico interino, / Santa Fe

La tabla de posiciones sí es un reflejo fiel del fútbol colombiano. A falta de dos fechas del final del Todos contra Todos, hay cuatro equipos clasificados, los que mejor juegan fútbol en el país, los que mejor gozan de higiene institucional, a pesar de un par de timonazos en la dirección técnica.

Tolima, el equipo más sólido y constante del país, que se alista para romper el maleficio de los equipos colombianos en la Copa Libertadores, pues desde que Nacional superó la fase de grupos en 2018 ninguna otra escuadra lo ha conseguido, es el líder del campeonato, con 38 puntos. Tras perder la final del campeonato pasado ante Deportivo Cali, el equipo de Hernán Torres siguió fiel a su idea de nutrir su plantel con los fichajes de dos futbolistas internacionales, como el ecuatoriano Alexánder Domínguez y el peruano Raziel García, además de las llegadas de hombres de amplio recorrido como Andrés Ibargüen, Bryan Rovia, Juan Camilo Angulo, Jonathan Marulanda, Michael Rangel, entre otros. Proceso...

Las claves del Giro de Italia 2022: ¿Quién será el sucesor de Egan Bernal?)

Detrás aparece Millonarios con los mismos puntos, con una peor nómina que en sus últimos dos semestres, pero con la identidad que le imprimió Alberto Gamero con la pelota. Un equipo que lleva año y medio compitiendo por el título. De tercero, con 35 puntos, está Nacional, con una de las mejores nóminas de la Liga, dirigidos por Hernán Darío Herrera, un entrenador que revitalizó el juego y ambiente del equipo. Al igual que lo ha hecho Juan Cruz Real en el Júnior, con muchos problemas en el comienzo, pero ahora al mando de uno de los conjuntos que mejor juegan en el país, tras por fin hallar la consistencia defensiva aprovechando la nómina tan completa con la que cuentan. Esos son los cuatro clasificados a los cuadrangulares.

En el quinto lugar, prácticamente adentro, está el Medellín de Julio Comesaña, con 31 puntos, cuando varios ya pronostican que el número mágico para clasificar será 29 o 30. Peleando esos tres cupos restantes están siete equipos en la conversación: La Equidad (27 puntos), Envigado (27 puntos), Alianza Petrolera (26 puntos), Santa Fe (25 puntos), Once Caldas (25 puntos), Bucaramanga (25 puntos) y Águilas Doradas (24 puntos).

(Recorrido, altimetrías y todas las etapas

Tras el empate 1-1 de La Equidad en su visita a Unión y el duelo de anoche entre Nacional y Pereira, hoy sigue la fecha 19 con cuatro partidos claves. Primero, Bucaramanga recibe a Patriotas (2:00 p.m.) y luego Santa Fe va por los tres puntos a Palmaseca ante Deportivo Cali (4:05 p.m.). Dos encuentros que servirán para ver quiénes se bajan de la disputa. A las 6:10 p.m., Pasto se mide ante un América ya eliminado y Medellín optó por no viajar a Montería a medirse ante Jaguares por los problemas de orden público.

(Aquí, el Giro de Italia 2022)

La fecha continuará el domingo con Cortuluá vs. Júnior (2:00 p.m.), Envigado vs. Águilas (4:05 p.m.), Millonarios vs. Tolima (6:10 p,m) y Alianza vs. Once Caldas (8:15 p.m.).