El juego inglés

Netflix, que une aquel evento con la FA Cup de 1883, hace referencia indistintamente del Blackburn. Efectivamente el Blackburn Olympic llegó y ganó aquella final. Pero no debe confundirse con el equipo que llegó hasta nuestros días, el Blackburn Rovers, que perdió la final de 1882 ante Old Etonians, y luego haría triplete en 1884, 1885 y 1886.

El primer equipo de clase trabajadora que golpeó los cimientos de las élites fue el Darwen, el mismo de la serie, en los cuartos de final de la FA Cup de 1879. Perdiendo 5-1 ante el Old Etonians, Darwen se recuperó y empató a cinco. Old Etonians se negaron a jugar tiempo extra y se programó un partido de desempate. Aquel encuentro terminó 2-2, esta vez incluyendo el tiempo extra. A la tercera fue la vencida: Old Etonians ganó 6-2 y acabaría ganando el trofeo aquel año.

De todos lados me llegaron mensajes para que viera The English Game, la serie sobre el proceso de profesionalización del fútbol en Inglaterra. El origen del fútbol moderno está en los colegios públicos ingleses, cuyos estudiantes entonces eran la élite social del Imperio británico. “Nuestro juego”, del que hablan en la serie, se refiere al proceso de unificación de reglas que llevó a que en 1863 se fundara la Football Association, la FA inglesa. Es la fecha oficial de nacimiento del deporte que hoy por hoy tanto extrañamos.