El método del español Carlos Alcaraz para ser el mejor de la historia del tenis

Al coronarse en el Abierto de Australia el fin de semana pasado, el español Carlos Alcaraz completó campeonatos en todos los grand slams del tenis profesional a los 22 años de edad. Este libro, en la imagen la portada, cuenta cómo desde que alzó su primer Grand Slam en el US Open 2022, con apenas 19 años, bajo la guía del también tenista español Juan Carlos Ferrero, Alcaraz no ha hecho más que superarse. Foto: Cortesía Penguin

Este libro no es solo para los amantes del tenis. Es para cualquiera que quiera aprender de una mentalidad ganadora, descubrir las claves para llegar a lo más alto, y que crea en el esfuerzo sin perder la alegría y en la ambición con un propósito claro. Porque disfrutar y tener una mentalidad positiva son más poderosos que el talento.

Prólogo

SER EL MEJOR DE LA HISTORIA

Ser el mejor en algo, lo que sea, no es sencillo. Nada sencillo. Supone destacar por encima de los 8.200 millones de personas que habitan en el planeta Tierra. Nada...