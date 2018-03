El futbolista sufrió con Cien años de soledad en el colegio

El realismo mágico de James Rodríguez y García Márquez

-Redacción Deportes

Se sabe que el Bayern Múnich le rindió el pasado 6 de marzo un homenaje al Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014), con motivo de su natalicio 91. En Twitter, @FCBayernES citó esta frase del escritor colombiano: “A alguien a quien verdaderamente le gusta el fútbol nada le importa quién gana o quién pierde, porque solo el verlo jugar es un gran y bello espectáculo”. Y la acompañó de un video con una de las jugadas “mágicas” que han convertido al colombiano James Rodríguez en estrella del famoso club bávaro.

No muchos saben que James, en realidad, sufrió mucho en el colegio, en Ibgaué, por cuenta de la ficción más famosa de Gabo. Así lo revela el libro James, su vida, la historia del 10 de la Selección Colombia y de 14 amigos de los cuales sólo tres llegaron a ser jugadores profesionales, obra de Nelson Fredy Padilla, editor de El Espectador, y publicada por el sello Aguilar.

Allí se cuenta lo siguiente: “una de las peores épocas de la corta vida de James Rodríguez fue cuando en el colegio lo pusieron a leer Cien años de soledad. Juan Carlos Restrepo, su padrastro, ingeniero de sistemas, supo el tamaño del problema cuando le compró la voluminosa novela y el niño preguntó con cara de terror:

--¿Me tengo que leer todo esto?

--Sí, señor.

--¿Y a qué horas voy a entrenar?

--Para todo hay tiempo en la vida si uno es disciplinado.

Cuando Juan Carlos llegaba del trabajo le preguntaba:

--James, ¿ya leyó?

--Sí, Juanca.

--¿Seguro? Ahorita le tomo la lección.

Desde la sala se oían los sonidos del Play Station y no los del hojear de las 432 páginas de la obra de Gabriel García Márquez. Nunca pasó de las primeras páginas de la novela, en parte por pereza y en parte porque su cerebro sólo asimilaba una materia: el fútbol. (Le puede interesar: James, el ser humano).

De manera que para no reprobar castellano estudió los resúmenes de cada capítulo hechos por el ingeniero, estricto con él y a la vez solidario porque lo había programado como futbolista desde que tenía cuatro años de edad. ‘Juanca’ sentaba al frente a James para hacerle leer en voz alta su versión de la novela. Luego debía responderle preguntas básicas con respuestas que seguramente ya olvidó.

Le pareció divertido que el protagonista sea un coronel llamado Aureliano, como su abuelo paterno, el papá de su papá biológico y también futbolista, Wilson James Rodríguez. Que una de las protagonistas se llame Pilar (Ternera) como su mamá. El factor sobrenatural lo aburrió.

Sin embargo, el día en que el nobel de literatura murió, James publicó vía Twitter: ‘Muy triste por la partida de Gabo. Su obra hizo gigante el nombre de Colombia. Condolencias a su familia’”.

También amerita destacar que el Centro Gabo (www.centrogabo.org ) -que vela por la memoria de García Márquez- publicó diez frases sobre fútbol que dijo el Nobel, “hincha incondicional del Junior de Barranquilla y fiel a su selección Colombia”, y que a continuación compartimos:

1. Un espectáculo más allá de los triunfos o las derrotas

"A alguien a quien verdaderamente le gusta el fútbol nada le importa quién gana o quién pierde, porque solo el verlo jugar es un gran y bello espectáculo".

2. Béisbol antes que fútbol

"En Colombia el único deporte tradicional y realmente incorporado a la cultura es la pelota (béisbol) en la costa Caribe. El fútbol es un fenómeno más reciente. Colombia fue campeona de béisbol del mundo en 1947, cuando todavía no se jugaba fútbol en el país. Estaba en Bogotá estudiando Derecho en la Universidad cuando llegó la noticia de que Colombia era campeón y los colombianos mismos, sobre todo los del interior, se sorprendieron porque no sabían que ese deporte se jugaba desde hace muchos años en la costa Caribe".

3. La ideología, hasta en el fútbol

"Creo que uno puede escribir Cien años de soledad, un cuento de marineros, o describir un partido de fútbol y siempre habrá un contenido ideológico".

4. Una cura para la violencia

"Pienso que no solo hay que calmar a los hinchas del fútbol, sino que hay que calmar también al ser humano y cambiar el modo de ser de la sociedad, porque los estallidos de violencia en el fútbol no son más que la proyección de eso. Hay que cambiar las mentalidades y pacificar al ser humano".

5. El mejor partido del mundo

"El mejor partido de copa que vi en mi vida fue el de Brasil contra Italia en el año 70 en México. Ese año estaba con mis hijos en mi casa en México, ellos si no se pierden ni un minuto y entonces me avisaban si valía la pena o no para ver el desenlace".

6. El béisbol de antes, el fútbol de ahora

"Los niños juegan fútbol en la calle, ahora. Pero cuando era niño en la calle o en la escuela se jugaba béisbol. La afición por el fútbol se sembró a fines de la década del 40, cuando empezaron a llegar jugadores y entrenadores argentinos, uruguayos. Entonces empezó el gran momento del fútbol en América Latina. A partir de entonces se ha convertido en una gran afición nacional".

7. La Selección Colombia de 1990: con sello latinoamericano

"El fútbol colombiano tiene un sello latinoamericano, y eso es muy importante porque nosotros tenemos que tener una personalidad también en fútbol; sin embargo, ese fútbol tiene una desventaja: es poco goleador, y los partidos se ganan con goles. Pero creo que eso es algo fácil de subsanar. Además, hay una cosa que queda como un trofeo al equipo de Colombia: es la forma en que desorganizó la maquinaria alemana. Hubo un momento en que los alemanes corrían como gallinas en el campo sin saber qué les estaba pasando, porque estaban enfrentados en realidad a un equipo de locos, cosa que no creo que quepa en un cerebro computarizado como el alemán. Eso para mí fue un gran orgullo nacional".

8. René Higuita, el arquero que se aburría

"Higuita es un caso muy colombiano. Los colombianos somos capaces de hacer cualquier cosa, pero siempre con un grano de locura. Eso es muy latinoamericano también. Higuita es un gran portero, pero hay que saber, aparte de eso, que es también jugador de béisbol; entonces le gusta correr y cuando la bola no llega a la portería, pues quiere salirse a jugar, porque se aburre. Eso nos ha pasado a todos cuando niños, si nos aburríamos en la portería, pues no resistíamos el salir a buscar la pelota".

9. Maradona

"Más es lo que se conoce de él por los que no lo quieren que por los que sí lo queremos".

10. Una ‘puya’ al arbitraje

"Mientras exista el árbitro, el fútbol será impredecible".

