Empezó la Copa Mundo 2025 de Billar a tres bandas en Bogotá

El billarista neerlandés Dick Jaspers es la principal estrella que se verá en Bogotá: fue el ganador del circuito de las Copas del Mundo de 2024 y es el número uno del mundo, seguido por el coreano Myung Woo Cho y el vietnamita Quyet Chien Tran, este último ganador el año pasado en la capital colombiana. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el Palacio de los Deportes de Bogotá empezó este lunes 24 de febrero la edición 2025 de la Copa Mundo de Billar a tres bandas, que se realiza en de la capital del país hasta el 2 de marzo próximo con la participación de 149 deportistas de 21 países.

El evento fue organizado por la Federación Colombiana de Billar, con el aval de la Unión Mundial de Billar (UMB) y la Confederación Panamericana de Billar (CPB), y el respaldo del Comité Olímpico Colombiano (COC) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá. Ya el año pasado se hizo el mismo torneo en el Coliseo El Salitre y está previsto que la capital de Colombia sea de nuevo la sede en 2026.

Hoy se juega la PPPQ, primera fase de clasificación, que reúne a 48 billaristas de 18 países, incluidos 20 colombianos de primera, segunda y tercera categoría, según el ranquin nacional. Este deporte es una de las más difíciles modalidades del billar, pues implica tocar al menos tres bandas de la mesa para hacer una carambola, que se logra al golpear las bolas dos y tres con la bola uno, lo que requiere ejecuciones de alta precisión con tacos de madera o de fibra de carbono. Los efectos y contraefectos generan movimientos únicos en las bolas que atraen a miles de espectadores.

Los 48 maestros fueron divididos en 16 grupos de tres integrantes, con duelos todos contra todos y clasifica el mejor de cada llave. El primer turno fue a las 11:00 a. m., en las ocho mesas dispuestas para la competencia, marca nacional Jimar Billares, con los siguientes enfrentamientos:

Mario Insignares (CO) vs. Mauricio Gutiérrez (CO) – T1

Julio Ayala (CO) vs. Camilo Gámez (CO) – T2

Luis Martínez (CO) vs. Fabián Ordóñez (CO) – T3

Eleazar Ramírez (CO) vs. Andrés Lizarazo (CO) – T4

Hakan Gorguc (TR) vs. Cristian Sánchez (CO) – T5

Feije Mient Dillema (NL) vs. Geovany Llano (CO) – T6

Alejandro Santiago (MX) vs. Óscar Castaño (CO) T7

David Jiménez (EC) vs. Arley Montoya (CO) – T8

Los siguientes turnos serán con una hora y media de diferencia hasta el último que está programado para las 6:30 de la tarde y así definir los 16 clasificados a la fase PPQ, que se llevará a cabo el martes 25 de febrero, de nuevo con 16 grupos de tres billaristas para buscar los 16 que avancen a la PQ del miércoles 26 de febrero, con el mismo formato.

En la PQ estarán los campeones colombianos José Juan García y Daniel Morales, en busca del paso a la Qualy, última fase previa al cuadro principal. La Qualy tendrá la presencia de 36 billaristas, repartidos en 12 grupos de tres, para dar 15 cupos al cuadro principal, en el que ya están sembrados por ranquin internacional los colombianos Pedro González y Huberney Cataño, medallistas de plata en el Mundial de Billar a Tres bandas por Equipos de 2022, primer equipo de América en lograrlo.

Para el sábado están programadas las rondas de octavos y cuartos de final, dejando para el domingo las dos semifinales y la gran final, prevista para las 6:00 de la tarde.

Las grandes estrellas

Los aficionados al billar a tres bandas disfrutarán viendo a los mejores del escalafón mundial, liderados por el neerlandés Dick Jaspers. Los favoritos son los europeos y asiáticos, entre los que destacan Myung Woo Cho, Marco Zanetti, Eddy Merck, Torbjörn Blomdahl, Jun Tae Kim, Haeng Jik Kim, Tayfun Tasdemir, Phuong Bao Vinh, Sameh Sidhom, Jeremy Bury, Jung Han Heo, entre otros. El vietnamita Quyet Chien Tran defenderá la corona ganada el año pasado en Bogotá cuando se impuso en la final sobre el egipcio Sameh Sidhom.

Los 21 países que tendrán representación en la Copa Mundo son: Alemania, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Inglaterra, Italia, Japón, Jordania, Corea del Sur, México, Perú, Portugal, Suecia, Turquía y Vietnam.

Para asistir hay que comprar un abono que cuesta 380 mil pesos y da acceso durante los siete días de competición. Están a la venta en Fanki.co. Habrá transmisión exclusiva de televisión a través de la aplicación digital de la cadena asiática de streaming SOOP.