En fotos: el Ministerio del Deporte inauguró su hall de la fama

En un acto conmemorativo del Día Nacional del Deportista Colombiano, realizado en el auditorio del Ministerio del Deporte, y que contó con la presencia de referentes deportivos y periodistas de todo el país, fue inaugurado el Hall de la Fama. En la ceremonia se rindió homenaje a figuras emblemáticas de distintas generaciones, tanto del deporte convencional como del adaptado.