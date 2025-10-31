Logo El Espectador
En fotos: el Ministerio del Deporte inauguró su hall de la fama

En un acto conmemorativo del Día Nacional del Deportista Colombiano, realizado en el auditorio del Ministerio del Deporte, y que contó con la presencia de referentes deportivos y periodistas de todo el país, fue inaugurado el Hall de la Fama. En la ceremonia se rindió homenaje a figuras emblemáticas de distintas generaciones, tanto del deporte convencional como del adaptado.

Redacción Deportes
31 de octubre de 2025 - 03:15 p. m.
La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, en compañía de leyendas del deporte colombiano durante la inauguración del hall de la fama.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

