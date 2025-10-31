En fotos: el Ministerio del Deporte inauguró su hall de la fama

En un acto conmemorativo del Día Nacional del Deportista Colombiano, realizado en el auditorio del Ministerio del Deporte, y que contó con la presencia de referentes deportivos y periodistas de todo el país, fue inaugurado el Hall de la Fama. En la ceremonia se rindió homenaje a figuras emblemáticas de distintas generaciones, tanto del deporte convencional como del adaptado.
La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, en compañía de leyendas del deporte colombiano durante la inauguración del hall de la fama.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada