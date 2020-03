Es exagerado el ingreso de las superestrellas

La respuesta de Rosen se divide en dos. En primer lugar, el talento es escaso y no hay sustitución perfecta. No es posible sustituir el talento de Messi con otros tres que “sumen” su talento. El mejor ejemplo lo vemos con la salida del Madrid de Ronaldo, que ha sido incapaz de reemplazar los cincuenta goles anuales del portugués.

¿La productividad de Messi o Ronaldo realmente es tal como para justificar económicamente sus ingresos? Messi, según cifras de Forbes, entre salario y publicidad, gana US$127 millones anuales; Ronaldo, US$109; Neymar, US$105, y el boxeador Canelo Álvarez, US$94, el primero no futbolista de la lista. La respuesta corta es no.

En 1981, Sherwin Rosen publicó un artículo seminal, en el American Economic Review, sobre la “economía de las superestrellas”. Si bien él no fue el primero en pensar sobre estos temas, su artículo es el más influyente en esta área particular de la economía. Los economistas trabajamos con la premisa de que la productividad adicional que genera la labor de un trabajador en su puesto de trabajo determina su salario. Es por ello que cada fin de año se ajusta el salario mínimo con base en la inflación (para mantener la capacidad de compra) y el grado de productividad.