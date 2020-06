“Filosofillo”

“Lillo es un gran entrenador, pero tiene un problema: no le interesa en lo más mínimo el resultado”. Eso me dijo uno de sus jefes en Colombia, y desde su lugar tenía razón; total, los equipos grandes contratan técnicos para ganar. Pues bien, Lillo, objeto de burlas en Colombia, será la mano derecha de su amigo Guardiola. Llama la atención este refuerzo del City, en tiempos “exitistas” en los que el rol del maestro no es muy valorado.

Al final de nuestra charla Lillo arrancó un poco de césped del suelo, se lo llevó a la nariz y me dijo que le encanta dirigir en América porque aquí todavía hay algo de mística, de potrero. Al poco tiempo volvió a Nacional y dejó, como siempre, un gran recuerdo entre sus jugadores, no así entre los hinchas, ellos solo juzgan el resultado.

Su escuela futbolística es la de Cruyff. Sus jugadores hablan maravillas de él. Fabián Vargas, Mayer Candelo, el “loco” Abreu, entre otros, no dudan en decir que fue el mejor entrenador que tuvieron. A todos los potenció, les hizo descubrir cosas del juego que no conocían.