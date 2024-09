¡Agéndese! Esta es la programación de la fecha diez de la Liga BetPlay

Partido Millonarios vs Equidad Seguros, por la décima fecha de la Liga BetPlay 2024-I. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Once Caldas igualó este domingo 1-1 con Millonarios y se consolidó como líder de la Liga BetPlay 2024-ll, al cierre de la novena fecha del campeonato.

Millonarios empezó ganando el partido con un tanto de Daniel Cataño en el 18, pero el blanco-blanco despertó y, con la anotación de Jáider Riquett en el 45+2, salvó el empate en el estadio Palogrande que lo dejó con 20 puntos.

Atlético Nacional, por su parte, ocupa el segundo lugar con 16 puntos. El mismo puntaje, pero menos diferencia de goles tiene Fortaleza, que en esta jornada igualó 1-1 con Alianza.

Tolima y Deportivo Cali también firmaron un empate 1-1, mientras que Patriotas se impuso 2-0 a Envigado. En el último partido de la fecha, Pasto derrotó 1-0 a Independiente de Medellín.

Así se jugará la décima fecha de la Liga BetPlay

La Dimayor reveló este lunes la programación de la décima fecha de la Liga BetPlay 2024-ll, la cual se jugará del viernes 13 al domingo 15 de septiembre.

Patriotas y Bucaramanga jugarán el partido de apertura de la fecha el viernes en el estadio La Independencia, a las 4:00 p.m. Horas más tarde, a las 6:30 p.m. en el estadio Jaraguay de Montería, Jaguares recibirá a Envigado.

La jornada del sábado arrancará a las 2:00 p.m. con el duelo entre Fortaleza vs. Pasto en el Metropolitano de Techo. Luego de esto, a las 4:10 p.m., Once Caldas recibirá en el Palogrande a Deportivo Cali, que necesita una victoria para salir del fondo de la tabla. Sobre las 6:20 p.m., Tolima se enfrentará a Boyaca Chicó en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y Águilas Doradas vs. Medellín cerrarán el día a las 8:30 p.m. en el estadio Arturo Cumplido.

El domingo iniciará con el duelo América vs. Deportivo Pereira en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio a las 4:00 p.m. Luego de esto, la fecha se cerrará con el partido entre La Equidad vs. Millonarios en el estadio Metropolitano de Techo a las 8:00 p.m. Los partidos de Atlético Nacional vs. Junior y Santa Fe vs. Alianza fueron aplazados.

Viernes 13 de septiembre:

Patriotas vs. Bucaramanga

Estadio La Independencia

4:00 p.m.

Jaguares vs. Envigado

Estadio Jaraguay

6:30 p.m.

Sábado 14 de septiembre:

Fortaleza vs. Pasto

Estadio Metropolitano de Techo

2:00 p.m.

Once Caldas vs. Deportivo Cali

Estadio Palogrande

4:10 p.m.

Tolima vs. Boyacá Chicó

Estadio Manuel Murillo Toro

6:20 p.m.

Águilas Doradas vs. Medellín

Estadio Arturo Cumplido

8:30 p.m.

Domingo 15 de septiembre:

América vs. Deportivo Pereira

Estadio Bello Horizonte de Villavicencio

4:00 p.m.

La Equidad vs. Millonarios

Estadio Metropolitano de Techo

8:00 p.m.

Partidos aplazados:

Atlético Nacional vs. Junior

Santa Fe vs. Alianza Petrolera

🚴⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador