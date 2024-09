¡Agéndese! Esta es la programación de la Liga BetPlay para este fin de semana

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas. Foto: Once Caldas

Once Caldas defenderá este domingo su liderato en la Liga BetPlay cuando reciba a Deportivo Cali, necesitado de una victoria que le permita escalar posiciones, alejarse del descenso y soñar con clasificar a los cuadrangulares.

El Blanco-Blanco, dirigido por Hernán Darío Herrera y liderado por los veteranos atacantes Dayro Moreno y Michael Barrios, ocupa el primer lugar con 20 puntos y espera mantenerse en esa posición al finalizar la décima jornada del campeonato local.

Sin embargo, el estratega tendrá que lidiar en el resto del torneo con la baja del centrocampista Robert Mejía, que fue cedido al Khimki, de la primera división rusa, antes de que se cerrara el mercado de traspasos en ese país.

Por esa razón se prevé que para el partido del domingo, Mejía sea reemplazado por Álvaro Montaño, quien jugará en esa zona de la cancha junta a otra de las figuras del Once Caldas: el centrocampista Mateo García, que volverá tras cumplir una fecha de sanción en el partido que su equipo empató 1-1 con Millonarios el fin de semana pasado.

El Cali, por su parte, igualó 1-1 en casa del Deportes Tolima el fin de semana pasado y ya acumula cuatro partidos sin ganar, por lo que ocupa el puesto 17 con apenas siete puntos.

Su entrenador, Hernán Torres, sigue confiando en sus jugadores experimentados —el goleador Fredy Montero, el creativo Jarlan Barrera y el extremo Anderson Plata— para tratar de revertir el mal momento.

Sin embargo, aún no ha recuperado al pivote Rafael Bustamante ni al extremo Andrey Estupiñán, que siguen lesionados y no serán tenidos en cuenta en este partido.

En busca del cuarto triunfo consecutivo

América de Cali, que va segundo con 16 puntos y dos partidos menos que el líder Once Caldas, recibirá al Deportivo Pereira en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé de la ciudad de Villavicencio, donde está jugando sus partidos como local, ya que el Pascual Guerrero de Cali está ocupado por el Mundial Femenino Sub-20.

Los Diablos Rojos, dirigidos por el uruguayo Jorge ‘Polilla’ Da Silva, vienen de ganarle 1-0 al Deportes Tolima a mitad de semana y sueñan con alargar su buena racha ante el conjunto Matecaña, que entrenado por el experimentado Luis Fernando Suárez necesita sumar de a tres para soñar con los cuadrangulares.

Los caleños no contarán para este partido con el delantero argentino Rodrigo Holgado, lesionado en el partido contra Jaguares, y se espera que en su lugar vuelva a aparecer el experimentado Adrián Ramos, como ya lo hizo en el triunfo 1-0 ante Tolima el miércoles.

Millonarios cerrará la fecha con su visita a La Equidad en el estadio de Techo. Alberto Gamero no solo tendrá que idear un plan para sumar tres puntos, sino que también tendrá que hacerle frente a las ausencias de los lesionados Danovis Banguero, Iván Arboleda, Jhoan Hernández y Falcao García, quienes se encuentran lesionados.

Por otra parte, los partidos Independiente Santa Fe-Alianza y Atlético Nacional-Junior fueron aplazados por el Mundial Femenino Sub-20, ya que los estadios Atanasio Girardot de Medellín y El Campín de Bogotá son utilizados en ese torneo.

Partidos de la décima jornada

Viernes 13 de septiembre

Patriotas-Atlético Bucaramanga (4:00 p.m.)

Jaguares-Envigado. (6:30 p.m.)

Sábado 14 de septiembre

Fortaleza-Deportivo Pasto (2:00 p.m.)

Once Caldas-Deportivo Cali (4:10 p.m.)

Deportes Tolima-Boyacá Chicó (6:20 p.m.)

Águilas Doradas-Independiente Medellín. (8:30 p.m.)

Domingo 15 de septiembre

América de Cali-Deportivo Pereira (6:30 p.m.)

La Equidad-Millonarios. (8:30 p.m.)

La historia de Edwin Cardona y su no convocatoria para Rusia 2018

Luego de jugar por casi una década con la selección de Colombia y compartir vestuario con varios de sus referentes como Falcao, James Rodríguez y Marío Yepes, Edwin Cardona se llevó una gran sorpresa al quedar fuera de la convocatoria del plantel que disputaría el Mundial de Rusia 2018.

“Cuando recibí la llamada, casi me choco. Iba manejando con mi familia y, al contestar, solté el volante. Me dijeron que no estaba entre los 25 convocados”, dijo el mediocampista antioqueño en ADN Verdolaga, programa de entrevistas con los referentes de Atlético Nacional, que se puede ver a través de los canales de YouTube de Betsson y del equipo verdolaga.

Según Cardona, “lo más duro para mí fue no ser incluido en el Mundial. Me había reunido con alguien en Argentina y estaba seguro de que formaría parte de la lista. Incluso Boca Juniors me concedió una semana de vacaciones para llegar al 100%”.

Edwin Andrés Cardona, conocido en el mundo del fútbol como “Crackdona”, es uno de los futbolistas colombianos que ha dejado huella fuera y dentro del país. Originario de Medellín, ha participado en clubes de renombre mundial como Boca Juniors, Racing de Avellaneda y Atlético Nacional.

En el fútbol, Cardona es el “calidoso”, quien transforma el ataque de su equipo y crea momentos memorables. Con más de 122 goles y 8 títulos en su carrera, su influencia trasciende fronteras, al haber logrado portar las icónicas camisetas número diez de Diego Maradona y Román Riquelme en Boca Juniors.

En la reciente entrevista de ADN Verdolaga, producida por Betsson y Atlético Nacional, “Crackdona” comparte detalles íntimos sobre sus inicios en el club y los hechos que más han marcado su carrera profesional: su debut con gol en el clásico entre el verde paisa y los escarlatas, su primer llamado a la Selección de mayores y el encuentro en el camerino con sus ídolos.

