Al Nacional de Jorge Almirón se le acaba el tiempo

El empate con Millonarios a un gol, en el Atanasio Girardot, aumentó la crisis. La agudizó que el Nacional de Jorge Almirón todavía no sepa lo que es ganarle al cuadro capitalino, al rival con el que el hincha no perdona malos resultados, con el que la intolerancia es mayor. Al entrenador argentino, exitoso con Lanús apenas unas temporadas atrás, no le sale nada con el club más ganador del fútbol colombiano. Sus decisiones son cuestionadas, sus palabras criticadas y sus formas contradichas. De hecho, lograr los tres puntos en casa, lo que fue una fortaleza de su antecesor (Reinaldo Rueda), es una deuda para Almirón, que no sabe lo que es triunfar ante su gente desde el 19 de mayo de este año, en el juego de vuelta de los cuartos de final contra Deportivo Cali (desde ahí han sido cuatro empates y dos caídas). Ahora bien, aunque la paciencia del aficionado está al límite, el rendimiento general del equipo no es tan trágico. De 38 partidos jugados, 18 han sido victorias, 11 empates y nueve derrotas. En otras palabras, una efectividad del 57,1 %.

Además, hay que sumar los 41 goles que se han marcado desde que está al mando de Nacional, con Dayro Moreno como su máximo artillero, con 15. Los números no son del todo malos, pero ciertas situaciones han hecho que Almirón genere resistencia. Por ejemplo: que no haya alineado a Moreno y a Alexis Henríquez, pilares del equipo, contra Atlético Tucumán (perdió 2-0) para ponerlos en el clásico frente a Millonarios, algo que no se entiende, pues, por lógica, en Colombia los clubes siempre les dan prioridad a los torneos internacionales, más sabiendo que es el único club de nuestro país con vida. Sumado a lo anterior, está la poca efectividad con la pelota. Sí, domina a sus rivales, pero no los somete con goles (contra Millonarios, tuvo la pelota el 62 % del encuentro).

Fuera de la cancha están sus declaraciones, polémicas y sin fundamentos, como la de los beneficios de la Dimayor con el equipo embajador (ya pagó la primera de las dos fechas de sanción que la Comisión Disciplinaria le dio por esas palabras), y la influencia de los medios de comunicación de la capital. “Debería hablar menos y trabajar más”, dijo un aficionado luego del partido de este domingo en el que Millonarios empató en el cierre del encuentro, algo que le molestó aún más a la fanaticada que de a poco a dejado de llenar las tribunas como era costumbre hace algunos meses (fueron 21.433 personas).

Por ahora de nada sirve haber sido el club con más ingresos en el semestre pasado ($97,951) si los resultados no son favorables, si Nacional es undécimo con cinco puntos en cuatro encuentros en la Liga Águila, si a la gente no le llama la atención la manera de jugar, si sale de un tropiezo para meterse a otro. Mañana, el conjunto verde se medirá con Patriotas por los octavos de final de la Copa Colombia y, tres días después, viajará a Cali, para enfrentar al América. Seguido jugará con Alianza Petrolera para recibir después, por la Libertadores, a Atlético Tucumán. Un calendario de Mundial para un grupo que no se puede reencontrar con el estilo que construyó y el cual le dio tanto éxito hace poco.

“Les pedimos calma. Que sepan que esto lo vamos a sacar adelante”, son las palabras de Dayro, quien parece convencido de sí mismo así el fútbol que muestra él y sus compañeros diga lo contrario, así Almirón siga más preocupado por polemizar que por enderezar el camino.