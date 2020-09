El director técnico de Millonarios habló en una rueda de prensa virtual sobre el regreso del equipo a las competencias. Los azules jugarán el próximo 12 de septiembre contra Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca.

La luz al final del túnel. Llevamos casi dos meses escuchando que pronto volverá el fútbol profesional colombiano y parece que por fin será verdad. Todos los equipos empezaron sus entrenamientos colectivos en los últimos días con miras al regreso del campeonato a mediados de septiembre.

Millonarios es uno de los primeros equipos en volver a las canchas. La Dimayor confirmó que el fin de semana del 12 y 13 de septiembre se jugarán dos partidos aplazados por la fecha 2 y fecha 6 de la Liga BetPlay. El sábado 12, los azules visitarán al Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca para ponerse al día en el campeonato. Por su parte, el Deportivo Pasto recibirá a Deportes Tolima el domingo 13.

“El Deportivo Cali es uno de los equipos que menos se ha desarmado. Tiene una nómina base. De ahí no se va a salir. Un equipo al que le gusta el buen trato de la pelota y la posesión, con jugadores muy rápidos por fuera. Estamos analizando donde podemos hacerles daño, donde tenemos que cuidarnos. Ellos y Junior creo que fueron los equipos que menos se desarmaron”, afirmó Gamero en rueda de prensa virtual.

Los azucareros quedaron en el puesto nueve de la tabla con 11 puntos; mientras que Millonarios, que empezó con el pie izquierdo, se había quedado en el puesto 17 con seis unidades. Ambos equipos vuelven con las ansias de jugar y de ganar, pero los embajadores retornan al campeonato con la presión de recuperar los puntos perdidos en las siete fechas que se alcanzaron a disputar antes del parón por la pandemia del COVID-19.

“Tuvimos muchos errores. Uno siempre habla de la parte defensiva, pero tuvimos muchas falencias en la parte ofensiva. Uno de los puntos que nosotros vimos es que el equipo se partía mucho, no nos replegábamos bien. Cuando atacábamos no ocupábamos los espacios que se necesitaban. Si nosotros nos fijamos en los últimos tres partidos hubo una mejoría. Con lo que hemos visto y hemos trabajado estamos seguros de que nos vamos a levantar”, contó el entrenador de Millonarios.

Wuilker Fariñez, Jefferson Martínez, Hansel Zapata y el ’Tico’ Ortíz fueron algunas de las bajas más importantes de Millonarios en estos cinco meses de pausa. Matías de los Santos -que vuelve al equipo luego de su paso por Argentina en 2019-, Cristian Bonilla, Christian Vargas y el defensa brasilero Kaique Ferraz Mafaldo son las altas de los albiazules para el regreso del campeonato. Una nómina joven, que cuenta con 11 futbolistas sub-23, presenta el plantel para finalizar el campeonato en 2020.

Justamente el tema de los juveniles sonó en los últimos días en Millonarios. En la convocatoria que presentó Arturo Reyes para la selección de Colombia sub-20 no hay ningún jugador del equipo capitalino, tema que preocupó al tenerse en cuenta que los azules son los actuales campeones del torneo de dicha categoría a nivel nacional. Germán Morales, que era el director de las divisiones menores de los embajadores hasta la semana pasada, aseguró que la ausencia de futbolistas de Millonarios en la convocatoria se debía a la falta de continuidad de muchos de los jugadores mientras se estuvo en competencia.

“A nosotros nos preocupa que no tengamos jugadores en la selección de Colombia. Los futbolistas de base tienen que estar en ese tipo de competencias. Aquí estamos apostándole a eso. Millonarios viene de ser campeón en esa categoría a nivel nacional. Hay un vacío, y vamos a mirar por qué se da. Hoy en día tengo en el equipo a 11 jugadores sub-23. Yo creo que nunca había visto a un Millonarios tan joven como este año. Aquí tenemos jugadores de experiencia. Son jugadores que quieren a los juveniles. Hay que darles minutos, entrenamientos. Queremos que Millonarios tenga una estructura, un proyecto, un recaudo”, señaló Gamero.

Sobre la seguidilla de partidos y la ausencia de público en los estadios, el director técnico de Millonarios concluyó que: “Nos preocupan a todos. Todos queremos jugar. Llevamos cinco meses sin hacerlo. Todos los jugadores van a actuar. Estamos preparando un equipo de 27 jugadores. Hoy no nos podemos quejar por que vamos a jugar cada tres días. Tenemos que estar listos para eso. Yo les pido a todos que no nos quejemos. Queremos jugar. Es una felicidad enorme tener esta serie de partidos y competir. (...) Jugar sin público no es nada fácil, pero el jugador tiene que mentalizarse. En algún lugar se van a reunir los hinchas para ver al equipo. El aficionado estará con el equipo. Todos los jugadores lo han entendido”.