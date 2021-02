Alberto Gamero: “En Millonarios queremos que Román vuelva a jugar”

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, habló sobre el caso de Román y sobre el partido del lunes contra Jaguares.

Semanas irregulares en Millonarios. Dos derrotas y una victoria en lo deportivo, fuera de las canchas, una polémica alrededor del cuerpo médico del cuadro embajador por el caso de Andrés Felipe Román -que si bien en días anteriores se evidenció una contradicción con el diagnóstico emitido por Boca Juniors sobre una supuesta miocardiopatía hipertrófica luego de los exámenes realizados en conjunto con la Fundación Clínica Shaio- y por la de lesiones como las de Fernando Uribe, Cristian Arango, Fredy Guarín y Ricardo Márquez.

La derrota contra Júnior por 2-0 dejó a Millonarios por fuera de los ocho al cierre de la fecha 9. Un partido con errores individuales y con la mala suerte de tener a cuatro jugadores lesionados, dos antes del partido y dos que se dieron en el desarrollo del mismo.

Sobre el caso de Román y las lesiones, Alberto Gamero dijo que: “Apenas estamos conociendo sus exámenes. Estamos esperanzados. Si hay que esperar lo haremos. Dios quiera que sea así. Queremos que vuelva a jugar. Tenemos la opción de Perlaza y Rosales, un jugador de la Sub-20. Incluso estamos viendo a Vega, que ya ha jugado en esa posición. Lo de Uribe y Arango estamos en expectativa. Se sienten bien. Esperemos que no tengan ninguna molestia de aquí al lunes. Guarín y Márquez estarán alrededor de tres semanas por fuera. Lo de Guarín fue una contractura y lo de Márquez fue una contractura de rodilla”.

A propósito de Stiven Vega, que ha sido uno de los jugadores más regulares en Millonarios en la era de Alberto Gamero, el entrenador afirmó que: “Stiven es un jugador que puede tener una opción de ser visto en selección. Y eso me hace feliz. Es un jugador que viene creciendo como Llinás, Kliver, Guerra, Moreno. Pero lo de Vega es muy bueno. Es un jugador callado. No es muy visto, pero para el equipo es importante porque es él el que le da equilibrio a la parte defensiva y ayuda a que no se parta.”

Tras la salida de Matías de Los Santos, Millonarios quedó cojo en la parte defensiva. Si bien Llinás y Vargas cumplen a cabalidad su función como centrales, la ausencia de alguno de los dos causa preocupación, pues aunque se cuenta con Breiner Paz, existe una deficiencia en este sector de la cancha. Sobre esto, Gamero también reconoció que seguían buscando un central, y que para ello estaban trabajando de la mano de la junta directiva del equipo para poder conseguir un jugador idóneo para esa posición.

“Estamos trabajando mucho la parte individual. Si nos damos cuenta, los goles no parten de un mal posicionamiento, sino de errores individuales o de concentración. En pelota quieta y en contras es donde más debemos mejorar”, dijo el entrenador de Millonarios, haciendo énfasis en el trabajo de estos últimos días para seguir perfeccionando al onceno albiazul.

Con dos partidos menos, Millonarios es noveno con 13 unidades, una menos que Jaguares, quien se ubica en la octava posición y quien será su próxima rival el lunes 1 de marzo, en el partido que se jugará en el estadio El Campín y que corresponde a la fecha 10 de la Liga BetPlay 2021-I.