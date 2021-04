El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, dijo en rueda de prensa que dedicaba el triunfo sobre Santa Fe a los hinchas de Millonarios que estuvieran en UCI por COVID-19.

Más de 1200 sin ganar un clásico. En total fueron nueve partidos en los que Millonarios no pudo con Santa Fe. Y aunque la mayoría del partido del pasado domingo no daba luces para pensar que se podía ganar, sobre el final un rebote cazado por Jader Valencia rompió la racha y le dio los tres puntos y la clasificación a los embajadores.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, es consciente del momento que vive nuevamente el país a causa de la pandemia, y en la rueda de prensa posterior al partido dijo que “quiero dedicarle este triunfo a todas las personas que son hinchas de Millonarios, que son del fútbol, y que están en una UCI. Desafortunadamente tengo muchos amigos ahí. Les dedico el triunfo a ellos”.

En cuanto al desarrollo del partido que terminó 2-1 a favor de Millonarios, el samario señaló que: “Me gustó el partido. La intensidad y las ganas que se vivieron en el partido fueron muy lindas, tanto de Santa Fe como de Millonarios. Ninguno quería perder. Ellos querían seguir sumando su invicto y nosotros queríamos clasificar. Los errores que cometimos no los tengo enseguida, sé que hubo varias, pero me gustó la jerarquía, me gustaron las ganas. Felicitaciones a los muchachos por ese trabajo que hicieron y la clasificación que estábamos buscando”.

Con este triunfo, Millonarios alcanzó los 30 puntos y obtuvo la clasificación a la siguiente fase de la Liga BetPlay. Un triunfo que como bien ya se dijo cortó la mala racha contra Santa Fe, y además apaciguó las críticas al plantel azul por no haberle podido ganar a ningún rival directo.

“Márquez entró bien, con presencia. Cuando meto a Ruiz primero la intención era que Silva generara más fútbol por dentro, sabiendo que tendríamos menos marca, pero tal vez más posición. Luego veo a Ruiz que no está muy claro por izquierda, y ahí meto a Mujica, y a Ruiz lo mando por derecha. Luego veo a Chicho liquidado y decido meter a Jader. Todos entraron con ganas”, dijo Gamero sobre los cambios que terminaron funcionando, pero que en su momento fueron criticados, y que al final significaron la victoria de Millonarios sobre Santa Fe.

En la última jornada, Millonarios recibirá en El Campín al Deportivo Cali, quien se clasificó también tras vencer a Nacional.