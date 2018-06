Enfrenta a Nacional este miércoles a las 7:30 p.m.

Alberto Gamero y su exitoso método con el Tolima

Redacción deportes

Un periodista se le acerca a Alberto Gamero en el lobby del hotel Estelar, en Ibagué, para pedirle una entrevista. Antes de que el entrenador del Deportes Tolima pueda emitir un sonido, la grabadora de voz ya está apuntándole. Calmado y pausado, el samario le pide que lo busque en un rato, que tiene una reunión con su cuerpo técnico para analizar al próximo rival. El hombre, frustrado, se sienta en uno de los sillones que dan a la piscina, mientras otro le dice que mejor se vaya, que Gamero no va a bajar. Sin embargo, a la media hora el estratega aparece por el ascensor, pide un vaso de agua y se sienta al lado del periodista. “Hermano, hágale, comience”.

Así es Gamero, un hombre que entiende los momentos del fútbol y todas las personas que lo involucran. Así era como jugador y así es como entrenador. Su sencillez también se evidencia en el campo de entrenamiento, donde apela al método didáctico para que sus jugadores entiendan mejor lo que él quiere de ellos. Por eso es normal verlo haciendo un pase, tirando un centro, corriendo para mostrar cómo se debe cubrir un espacio, incluso rematando al arco. “Vamos, repitan, repitan”, dice, entendiendo que el cuerpo apela a la memoria, que cuando la cabeza falla, los músculos pueden saber qué hacer.

“Siento que en el Tolima he hecho una gran labor”, dice Alberto de una manera tan natural que se siente más creíble. Ese Gamero, sincero hasta para decir la más dura de las verdades, disfruta también siendo árbitro en los entrenamientos, en los duelos entre titulares y suplentes, que siempre terminan a favor de los primeros, no porque jueguen mejor, sino porque se destapa una faceta del estratega poco conocida: “no me gusta que mis 11 pierdan y por eso pito a favor de ellos. Si van perdiendo me invento una pena máxima o algo por el estilo para desequilibrar todo”.

Confiando más en el trabajo que en el talento, Gamero y su Deportes Tolima vuelven a una final del fútbol colombiano luego de dos años, gracias a la rutina o, si se prefiere, al hábito o costumbre de hacer las cosas de manera organizada, como se construyen hazañas y hasta derrotas. “Tenemos todo para ser campeones. El equipo ha hecho un gran torneo y responde como se le pide”, dijo luego de la victoria por penales sobre el Medellín que le otorgó el tiquete para pelear por el título frente a Atlético Nacional.

Los números respaldan lo anterior, pues el club ibaguereño suma en esta campaña 26 goles, uno más que su rival de hoy en el estadio Manuel Murillo Toro. Incluso, tiene un mejor porcentaje de conversión de remates al arco (12,7 %), una prueba de lo que les dice Gamero a sus jugadores: “siempre hay que patear”.

A pesar de ser uno de los técnicos más valorados en Colombia y de poder darse el lujo de tener hombres dedicados a buscar nuevos talentos, Gamero no cambia su espontaneidad. Por eso es normal verlo en los partidos del equipo sub-20 del Tolima tomando nota, mirando desde la tribuna con ojo clínico cada movimiento, escuchando cada grito porque para él, más que la técnica, un futbolista debe ser pura vehemencia, puro corazón. “Los subo una semana para que vean cómo es el funcionamiento del primer equipo y los vuelvo a bajar. Todo es un proceso y en la vida las cosas son ganadas, no dadas”.

Más de 1.200 partidos como jugador en 17 años de carrera avalan su trabajo fuera de la cancha, desde la línea, donde es habitual verlo manotear, gritar y gesticular. El Tolima juega a su manera y él responde de la forma que se lo pide el equipo. Gracias a él, soñar con la segunda estrella ya se volvió algo frecuente para el hincha tolimense, ahora solo falta materializar esa ilusión.