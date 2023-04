Alcalde de Cali: “No se trata de encerrar a la barra como si fueran animales”

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. Foto: NELSON RIOS - NELSON RIOS

El debate está abierto. Ayer, tras la reunión que tuvo la Dimayor con los 36 clubes afiliados, el ente rector del fútbol colombiano publicó un comunicado en el que compartió los cinco puntos que dejó el encuentro entre los dirigentes del balompié nacional. Uno de ellos ha generado una discusión entre gobernantes, directivos y opinión pública: el del regreso de las vallas en los estadios del país.

“La reunión tuvo como punto principal rechazar de manera vehemente por parte de los 36 clubes de fútbol profesional, la DIMAYOR, y la FCF los hechos de vandalismo y violencia que se han presentado en los diferentes estadios del país; así como advertir las graves amenazas contra la vida e integridad personal de los dirigentes y jugadores. En igual sentido, se exploraron y adoptaron decisiones relativas a tomar acciones orientadas a mitigar cualquier acto de violencia en los escenarios deportivos, en donde se disputan las competencias del Fútbol Profesional Colombiano -FPC-”, se lee en el comunicado que compartió la Dimayor.

Más abajo, uno de los puntos dice “Hacer un llamado al Gobierno Nacional y a las administraciones locales, bajo los términos de la Ley 1270 de 2009 y el Decreto 1717 de 2010, para que se cumpla el mandato de contar con mallas de separación entre las tribunas y el terreno de juego. Considerando los actos de violencia reiterada que afectan la integridad de las personas asistentes al estadio, así como la imposibilidad de controlar la conducta incorrecta de espectadores, a pesar de las sanciones establecidas en nuestro CDU”.

Este punto ha generado una polémica, pues desde 2011, cuando Colombia fue sede del Mundial Sub 20, se quiso trabajar para que los aficionados pudieran disfrutar de los partidos sin el obstáculo que representaban las mallas que dividían las gramillas de las gradas. Esto también como una solicitud en ese entonces de la FIFA.

Volver a instalar estas vallas significa para muchos un retroceso que no solo tiene que ver con la estructura de los estadios, sino también a nivel cultural, pues lo que argumentan es que la solución no está en construir mallas que dividan un espacio de otro, sino en cumplir con los sistemas de identificación en los estadios y en seguir apostándole a la construcción de una cultura de convivencia y paz en el fútbol.

Así, por ejemplo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se mostró en desacuerdo con la propuesta de la Dimayor: Me parece que es un exabrupto, que no lo vamos hacer en la ciudad de Cali y que es completamente desafortunada la medida. No se trata de encerrar a la barra como si fueran animales, se trata de construir espacios de convivencia”.

Con lo que sí estuvo de acuerdo fue con implementar el sistema biométrico para identificar a los hinchas que asisten a los estadios: “Los equipos biométricos lo comparto como medida. Me parece muy especial y me encantaría que la Dimayor nos colaboren con los recursos”.

