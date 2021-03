Alerta en Millonarios: Fernando Uribe no podría jugar durante casi un mes

El delantero antioqueño salió lesionado en el clásico contra Atlético Nacional y la recuperación le tomaría más de tres semanas.

Millonarios no tuvo una buena noche el pasado domingo. Además de perder de local 2-1 con Atlético Nacional, triunfo que dejó líderes de la Liga a los verdolagas, Fernando Uribe se lesionó a los 20 minutos de iniciado el compromiso.

El delantero, que tuvo que salir del encuentro después de sentir un fuerte dolor en su pierna izquierda, necesitará de 20 días para adelantar su recuperación y volver a las canchas, según informó este lunes Caracol Radio.

De hecho, el club albiazul, informó, el pasado domingo en Twitter, que la molestia correspondía a una “lesión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda”.

➕ ¡Desconsuelo, rabia y tristeza de Fernando Uribe que salió lesionado del clásico! 💙😰#LALIGAxWIN pic.twitter.com/iLA1W75xo9 — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) March 22, 2021

Después del partido, Uribe le dijo a los medios de comunicación: “La sensación, esperando obviamente el diagnóstico y algunos exámenes que toca hacer, es de un dolor fuerte. Una lástima, pero bueno, son situaciones físicas en el fútbol que pueden acontecer”.

Y aclaró: “La verdad es que no venía con ninguna molestia, no me había avisado el cuerpo como lo hace en algunas ocasiones. Simplemente tuve un movimiento fuerte donde sentí inmediatamente el tirón. Esperemos que los exámenes digan cuánto tiempo estaré de baja”.

A falta de confirmación por parte del club, Fernando Uribe estaría por fuera de las canchas aproximadamente durante un mes, lo cual será un dolor de cabeza para el entrenador Alberto Gamero, ya que no podrá contar con uno de los goleadores de su equipo en el tramo decisivo del todos contra todos.