Alexis García dejó de ser el entrenador del Deportivo Pasto

Redacción Deportes - @DeportesEE

Alexis García dejó de ser el director técnico del Deportivo Pasto. Él mismo anunció que abandonada el cargo por problemas personales y familiares. “Me duele en el alma, pero desde Pasto no puedo atender esto”, dijo en la rueda de prensa posterior a la derrota 2-1 ante Millonarios.

El estratega chocoano, quien llegó a la final de la Liga Águila-I, la cual terminó perdiendo en Bogotá contra el Júnior de Barranquilla, afirmó que se radicará en Bogotá para solucionar los problemas personales.

Además, García también le respondió a Pinto, quien le había pedido al Pasto que no fuera a Bogotá a “parar el partido”. “Yo respeto el trabajo de mis colegas, no como hacen otros, que dicen cosas que no son. Pasto es un equipo que viene a jugar fútbol, no a tirarse al piso”, manifestó Alexis.

“Estaba muy ilusionado con este equipo. Es un equipo que entrena para jugar fútbol, no para hacer tiempo. Es un equipo que ataca al rival y que se defiende. La familia es primero. Estoy muy agradecido con la gente de Pasto. Ese equipo que está en el camerino es grande desde la parte personal y la parte deportiva. Estoy seguro de que pelearán los primero lugares”, concluyó Alexis García.