El volante de Brighton de Inglaterra jugó en los partidos contra Venezuela y Chile en los dos primeros juegos de la eliminatoria.

Cuando Steven Alzate contestó su teléfono acababa de terminar de entrenar con el Brighton, su equipo en Inglaterra. Al otro lado de la línea hablaba Arturo Reyes, quien se presentó, le dijo que llamaba de parte de la selección colombiana de fútbol y que le comunicaría al técnico Carlos Queiroz. Fue un diálogo corto, en el que Alzate se limitó a escuchar y agradecer. El portugués lo felicitó por su buen rendimiento en la Premier League, le dijo que lo estaba viendo y que le gustaría tenerlo en cuenta en su proceso eon el equipo nacional. “Vas a estar en la lista de preseleccionados para los amistosos ante Perú y Ecuador”, le dijo.

Emocionado colgó, y lo primero que hizo fue contarles a sus familiares, los colombianos. Él nació el 8 de septiembre de 1998 en Londres, Inglaterra, pero se siente muy criollo gracias a la crianza de sus padres, quienes se conocieron en Gran Bretaña y lo criaron con las costumbres colombianas. Su español no es muy fluido, sin embargo, el acento paisa está marcado. Además, se destaca por su espontaneidad y sentido del humor.

De integrar la lista de preconvocados pasó a ser uno de los 23 elegidos para los amistosos de la fecha FIFA. Esta semana se unió por primera vez a una concentración del equipo de mayores de Colombia y ha disfrutado cada segundo al lado de sus compañeros. El gerente Iván Novella le avisó que no sería necesario traer mucho equipaje, algo que se tomó a pecho y lo único que empacó fue dos pares de guayos.

Al llegar al hotel de concentración en Miami le entregaron su indumentaria Adidas de la selección y le dijeron que compartiría habitación con Yairo Moreno, futbolista del León de México. “Es un tipo muy alegre, me ha hecho sentir muy cómodo. Él lleva poco también en la selección, pero me ha dado consejos y me ha dicho que debo ir despacio, que debo disfrutar de todo y seguir manteniendo el nivel para poder seguir siendo llamado”, explicó con emoción.

En su primera noche, después de comer, conoció a todos los jugadores y habló con el técnico Queiroz y sus asistentes. Luego, como es costumbre, le tocó hacer su show de presentación, que en palabras claras se trató de una ceremonia para hacer el ridículo. Se puso de pie en una silla y entonó la canción Stand By Me. Para no equivocarse en la letra, la buscó en su celular y cantó. Los que se la sabían le siguieron el ritmo y al final lo aplaudieron. Ya era uno más de la familia.

“Quiero jugar de volante mixto, pero con mi equipo he sido lateral izquierdo o derecho. Tengo claro que donde me pongan voy a jugar. Por esta camiseta hago lo que sea”, explicó el ‘inglés’ de 21 años, quien anteriormente ya había sido convocado por Arturo Reyes para la selección sub-23, pero no había podido venir por una lesión.

Ascenso rápido

Tras su paso por Leyton, equipo de la cuarta división inglesa, Alzate convenció a los entrenadores de Brighton y el pasado 21 de septiembre lo hicieron debutar en la Premier League, luego de estar un tiempo a préstamo en el Swindon Town.

Estuvo seis meses con el equipo B de Brighton y, tras el inicio de una nueva temporada, llegó el momento del debut, un estreno ideal en el que fue elegido mejor jugador. Desde ahí ha disputado seis partidos en la primera categoría de Inglaterra, en cuatro de ellos saliendo como titular. Todo ha sido rápido para él, pero tiene claro que debe seguir trabajando para hacerse un infaltable en la lista de Carlos Queiroz. Jugar en un partido oficial ya es algo que puede tachar de su lista.

*Texto publicado en noviembre de 2019