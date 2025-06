América: Raimondi y Marcela Gómez hablaron de la continuidad de ‘Juanfer’ Quintero

Diego Gabriel Raimondi, nuevo entrenador de América, y Marcela Gómez, presidenta del club vallecaucano. Foto: América de Cali S.A.

El entrenador argentino Diego Gabriel Raimondi brindó este jueves su primera conferencia de prensa como entrenador del América de Cali. Atendió a los medios en compañía de Marcela Gómez, presidenta del cuadro escarlata. Entre los temas por los que fueron cuestionados estuvo la continuidad de Juan Fernando Quintero.

“Juanfer viajó. Tenemos pendiente una conversación con él y con su empresario, pero por ahora es jugador del club”, comentó Gómez para referirse al futuro del mediocampista antioqueño.

En esa misma línea también habló Raimondi, quien afirmó que “Cualquier técnico del mundo estaría contento de contar con un jugador de esas características, pero hay dinámicas que se escapan de los entrenadores. Hay reuniones y charlas de las cuales no me corresponde hablar”.

A propósito de su presentación con el cuadro escarlata, el estratega argentino habló del reto que significa para él asumir las riendas de uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano. Cuenta con experiencia en el ascenso de Italia y como asistente de Diego Alonso en la selección de Uruguay y Sevilla.

“No he tenido este grado de presión en un grande. Existen dos tipos de presiones: las laborales y las de la vida diaria. En la vida he tenido muchas presiones, pero esta es una presión linda que hay que saber llevar. No es para todos estar en un club tan grande e importante; hay que transformarla en cosas positivas”, aseguró Raimondi.

El futuro de ‘Juanfer’ Quintero

Juan Fernando Quintero, quien llegó al América en enero, aseguró la semana pasada que cada seis meses analiza su situación con la mente puesta en competir y ganar. También afirmó que, en caso de salir del equipo, será el mismo quien dará el anuncio.

“Si algo hemos hecho por América es ponerlo en plano internacional, que todo el mundo vuelva a ver a este gigante. Tenemos una oportunidad grande este segundo semestre, y quizás, si las partes no están en esa línea, va a ser difícil”, publicó el volante de 32 años en sus redes sociales el pasado 20 de junio.

Quintero, en su primer semestre como futbolista del cuadro escarlata, disputó 21 partidos, marcó tres goles y brindó cinco asistencias. Fue parte del plantel que terminó en el primer lugar de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay y clasificó a los play-offs de la Copa Sudamericana.

